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才剛當選中研院院士…歷史學者李孝悌72歲辭世 用時尚文化切入明清史

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
才剛當選中研院院士，歷史學者李孝悌72歲辭世。記者林澔一/攝影
才剛當選中研院院士，歷史學者李孝悌72歲辭世。記者林澔一/攝影

七月甫當選中研院院士的中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌昨晚辭世，享壽72歲。聯經發行人林載爵證實，李孝悌昨晚因胰臟癌辭世。他指出，李孝悌長期投入明清史、社會史、城市史與文化史研究，尤其擅長從文化史的角度看明清江南的發展，從時尚和生活、戲曲切入了解明清江南文化的獨特性，提供明清史獨特而感性的新鮮觀點。

李孝悌為台大學歷史系學士、碩士，美國哈佛大學歷史與東亞語文委員會博士。曾任職於中央研究院近代史研究所、歷史語言研究所，及香港城市大學。著作有Opera, Society and Politics in Modern China、《明清以降的宗教城市與啟蒙》、《昨日到城市：近世中國的逸樂與宗教》、《清末的下層社會啟蒙運動 1901-1911》等。

李孝悌七月甫當選中研院院士，並出席新科院士記者會。當時他細數在城市大學、中研院、中央大學的研究經驗，先感性表示「史語所改變我的研究」，接著為史語所抱不平，認為史語所藏書多、但圖書館設備不足，呼籲中研院給史語所更好的圖書館，幽默發言令人印象深刻。

據了解，李孝悌是晚期胰臟癌，但他面對疾病、依然筆耕研究不輟，去年底才剛出版新書「趙翼與袁枚：十八世紀江南的士人文化」，透過兩位性格迥異卻交情深厚的文人，探討清中葉士人的文化實踐與精神世界，勾勒在政治高壓中，江南士人如何延續晚明餘韻，追求風雅、抒發情志。一位朋友透露，在慶賀當選院士的晚宴中，李孝悌還精神抖擻地談到下學期如何在中央大學歷史所開課，突然離去令人驚訝與不捨。

中研院 歷史 院士

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