幼托兒虐調查資訊不再黑箱 教保條例修法初審保障家長知情權

幼托機構頻傳不當對待及兒虐事件，受害兒童家長在調查期間難以取得相關資訊，家長知情權問題備受關注。立法院教育及文化委員會今天審查多名立委提出的《教保服務人員條例》修正草案，其中立委林月琴等人所提第33條修正草案完成初審，未來地方主管機關在兼顧其他兒童隱私及相關資訊保護下，應於兒童法定代理人或實際照顧者提出申請時，提供調查相關資料。

近年幼兒園及托育機構不當對待事件頻傳，不少受害兒童家長批評，孩子疑似遭受不當對待後，案件進入調查程序，家長卻難以掌握調查資料及進度，影響陳述意見及後續權益保障。

林月琴等人提案指出，現行制度未臻完善，《教保服務人員條例》雖設有違法事件調查機制，但未明確保障兒童法定代理人或實際照顧者於調查期間取得相關資料的權利，可能導致家長無法充分了解案情、表達意見，因此提案修正第33條，明定地方主管機關於家長申請時，應提供相關調查資料。草案今天經委員會逐條審查後初審通過。

此次教文會共審查林月琴、李彥秀、王育敏、羅廷瑋、陳冠廷及廖偉翔等立委提出的多版本修法，內容涉及教保人員管理及幼兒權益保障等制度。對於其餘修正方向，教育部國教署長彭富源表示，部分內容仍須與《幼兒教育及照顧法》相關規範一併檢視，需要更多時間研議及整體思考，預計兩周內回覆立法院。