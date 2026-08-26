退休教師回校兼課規定嚴立委要求鬆綁 教育部：相關規定研議中

即將開學，許多中小學仍面臨找不到老師的問題。國民黨立委葉元之今在立法院質詢指出，部分學校為填補師資缺口，要求現職教師超鐘點授課，或請退休教師回校兼課，但前者恐加重教師負擔，後者又受軍公教退休人員再任薪資上限限制，要求教育部研議鬆綁相關規定，擴充校園可用人力。

教育部次長張廖萬堅表示，已研議如何讓退休教師重新回到校園服務，但外界仍可能質疑同時領取退休金及工作報酬的「雙薪」問題，相關制度也涉及人事法規及所得上限，後續仍須整體討論。

張廖萬堅表示，開學前教師缺額持續變動，國教署近期幾乎每天與地方政府聯繫。部分正取人員可能又考上其他地區的正式教師，原錄取學校因此再次出缺，地方政府及學校只能持續辦理招聘。

教育部統計，截至昨天，各縣市通報仍缺614名教師，其中國小211名、國中403名；張廖萬堅表示，去年同期缺1402名，顯示今年缺人狀況已比去年改善。

葉元之表示，教育部雖稱教師缺額逐漸縮小，但仍應釐清，數字下降究竟是因為學校真正招到教師，還是由現職教師以超鐘點方式暫時填補。

葉元之說，若缺額減少是因為學校要求現職教師超鐘點授課，恐怕只是把缺師壓力轉嫁給校內教師。部分教師面對課務增加，甚至可能考慮請假或留職停薪，最終不僅無法穩定師資，還可能讓原有教學人力進一步流失。

除了現職教師超鐘點，不少學校也積極邀請退休教師回校兼課。不過，葉元之指出，退休教師回校兼課每周時數設有上限，若擔任代理教師或參與其他校園人力計畫，還可能因薪資超過軍公教退休人員再任的年金停發門檻，降低投入意願。

葉元之表示，他過去曾與其他立委提案，希望調整軍公教退休人員再任的薪資限制，讓具有專業及教學經驗的退休人員能在缺師期間回到校園，成為立即可用的人力，卻遭批評是要製造「雙薪肥貓」。他說，許多退休教師並非搶著占據職缺，而是受到學校拜託才願意回來幫忙，在校園嚴重缺人的情況下，不應將這些人汙名化。

他舉例，有軍職退休人員原本想應徵高雄旗山一所已三度招考的學校，卻因年金停發門檻而放棄；另有人希望應徵教育局充實行政人力相關計畫，也因薪資超過規定標準而無法參與。若適度鬆綁軍公教退休人員再任薪資限制，便有機會增加學校的教學及行政支援人力。