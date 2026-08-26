地方選舉倒數 教師工會拋8大教育訴求：調降班級人數、建濫訴過濾

今年地方公職人員選舉即將展開參選登記，台灣教育產業工會等8大教師工會提出8大政策訴求，包括寬列教育經費、調降班級人數、優化幼教量能、行政減量、強化校安及建立濫訴過濾機制等面向，呼籲朝野政黨採納，回歸政策對話，推動地方教育改革。

台灣教育產業工會、基隆市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會今日在在立法院舉辦「用政見對話・讓教育勝出—2026地方選舉教育政見倡議記者會」。

台教產副理事長葉明政表示，根據《憲法》、《地方制度法》的規範，教育事務屬於直轄市及縣市政府自治事項從學前教育、各級學校教育到社會教育，興辦與管理的實權全在地方首長手中。地方教育治理攸關下一代的成長環境與教師的專業尊嚴，應成為朝野跨黨派放下政黨攻防、齊心為未來奠基的施政焦點。

工會將教育現場意見整理為8大訴求，第一「依法寬列教育經費」，財劃法修法後地方政府獲配財源大幅增加，也應承擔更大的教育自治責任，地方政府應依《教育基本法》及《教育經費編列與管理法》優先編列教育經費，將新增財源投入學生學習及教師教學需求，並強化預算審議與監督，避免教育資源遭移用或稀釋。

第二「大校調降班級人數，小校確保教學人力」，工會表示，少子女化衝擊，地方政府應打破停滯多年的僵化班級人數與員額編制限制，提升適性教學與特教融合品質。具體作法包括都會區國中小每班以25人為上限，逐步朝20人邁進，高中職則逐年降至每班30人；偏鄉小校則應依學生學習及課程開設需求配置教學、行政人力，確保各地教育品質不因學校規模而打折。

第三「精準規劃幼教量能，優化待遇、降低師生比」，工會指出，地方政府應主動盤點幼兒人口及教保資源，改善公私幼量能失衡，並透過地方預算優化教保服務人員薪資及勞動條件；同時針對幼幼班及各年齡層推動更精細的分齡降低師生比，幼幼班優先朝1：6邁進，減輕混齡班教保人員負擔。

第四「特教助理全面納編，專職鑑評完整落實」，工會說，校校有特生已是常態，地方政府應編列專款預算，將特教助理員由現行按時計酬，改為正式編制或長期聘用，以穩定的勞動條件留住專業支持人力，實現普特共榮；同時依法增加專職鑑評人員，減輕特教教師教學與鑑評雙重負擔。

第五「明確劃分業務邊界，善用科技減量行政」，工會表示，近年學校承接的政策宣導、資料調查及跨局處業務暴增，非教育本業的行政工作已排擠教師備課及教學時間，地方政府應從源頭檢討，停止無意義的計畫、報告與政令宣導，同時整合校務資訊系統，推動資料自動勾稽與線上電子簽核，減少重複填報與紙本作業，以科技落實實質行政減量。

第六「加班費給付法制化」，工會建議地方政府強化完善教師心理健康支持體系與健康檢查補助方案，減輕基層教師身心負荷，落實雇主照顧責任；同時推動加班費給付法制化，編列實質超時補償預算，廢除「課務自理補休」等變相無償加班陋習，確保教職員例假日帶隊參賽或協辦政務活動時，能獲得合理報酬與休息權。

第七「擴充輔導支持資源，完善校安人力系統」，工會指出，地方政府應依《學生輔導法》補足輔導教師、心理師與社工師等專業人力，並整合衛政、社政與警政資源，建立高風險個案的快速轉介與主動追蹤機制，避免校園單獨承擔風險；同時建議將專職校安人員納入國中小學校配置，依學校規模彈性設置，落實「輔導歸輔導、校安歸校安」的專業分工，完善校園安全支持網絡。

第八「建立濫訴過濾機制」，工會呼籲地方主管機關應恪守中立與業務邊界，不應將一般陳情直接壓迫學校成案調查。學校接獲檢舉後，應由具現場經驗的專家先進行實質初審，凡屬親師溝通誤解或情節輕微案件，留在校內輔導與分流，藉由精準過濾機制阻絕不實舉報，讓教師重獲專業尊嚴。