光州雙年展台灣館爭議落幕 台灣找回自己的名字 李遠:光州精神不死

光州雙年展「台灣館（Taiwan Pavilion）」名稱風波終於落幕。主辦單位光州雙年展基金會昨發布訊息，不僅將讓台灣於展場呈現「Taiwan Pavilion」，官方文宣與文件也將標示為「Taiwan Pavilion」，目前官網已出現標示「Taiwan」頁面；場地管理單位國立亞洲文化殿堂（Asia Culture Center）於今日通知國立台灣美術館明日各項施作即可進場。

文化部表示，感謝台灣策展人及藝術家的堅持，以及包含光州雙年展總策展人、各參與國家的策展人及藝術家在內的國際專業社群、藝術工作者、媒體等聲援，共同以藝術、文化的力量，具體實踐反抗威權與追尋自由、民主的「光州精神」。

文化部表示，回顧整起事件，作為代表台灣申請參展的國美館一直以「Taiwan Pavilion」為名，進行計畫提案、審查、簽約及展開各項籌備，自6月開始光州雙年展基金會突然改稱「NTMoFA Pavilion」進行往來聯繫後，國美館及駐韓國代表處等即持續展開溝通，直至8月初官方海報正式以「NTMoFA Pavilion」露出，台灣策展人與藝術家及國際社群、藝術工作者等開始陸續發聲，文化部與外交部亦繼續進行各種溝通與交涉，如此長時間及堅持不放棄的過程，為的即是共同守護臺韓間的情誼，尤其是臺灣與韓國、光州曾經走過相似的那段不惜以犧牲生命，爭取民主、自由與人權的沈重歷史。

就如聲援的光州民族美術人協會會長金花順提到，「在倡導民主主義的光州絕不該發生」。文化部長李遠也從與台灣策展人與藝術家會議及各國聲援後，寫下以「我們還在期待什麼？渴望什麼？」的短文，表達他曾於1987年韓國「六月民主抗爭」中，在充滿火把和催淚瓦斯的漢城，親眼看到韓國人用自己生命爭取民主、自由和人權；也曾經聽過年輕韓國公務員受訪時說，「我在獨裁政權下努力工作，當我們的社會因為我們的努力而來到一個新的世代，獨裁政權就會被淘汰。」李遠說，聽到這些話時他當場熱淚盈眶，深信那麼有志氣的韓國人，一定可以從獨裁走向民主。

「這才是我們沒有放棄的真正理由」，李遠說，南韓和台灣的民主化過程幾乎是同步的，所以應該珍惜彼此相似的奮鬥過程和長久的友誼，「我們期待，並且渴望，這是我們的信念」。李遠特別感謝所有在這段無比掙扎和時間賽跑的日子裡，紛紛挺身而出的陌生朋友們，「遲來的正義，也是正義，光州精神不死，這才是我們最渴望和期待的精神」。

文化部表示，2026年發生在光州雙年展的「台灣館（Taiwan Pavilion）」正名事件，最後的結果不僅僅是台灣找回自己的名字，更重要的是韓國在地與世界各國的支持，展現的是跨越國界共同守護自由、民主普世價值，以及對於「光州精神」的崇敬。台灣會永遠記得這個光州雙年展及韓國與全世界各國為台灣重新找回的名字，並且帶著這份友誼，持續與所有民主國家共同前行。

●第16屆光州雙年展官網：https://gwangjubiennalepavilion.org/2026teaser/exhibitors.html