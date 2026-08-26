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矽品連續15年助學彰化1800人 今再頒31萬獎學金惠70名學子

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢（右3）與矽品人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華（左四），發放彰化市低收入戶就學子女獎學金。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢（右3）與矽品人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華（左四），發放彰化市低收入戶就學子女獎學金。圖／彰化市公所提供

矽品精密工業今天在彰化市生活藝文館發放彰化市低收入戶就學子女獎學金，共有70位高中職。大專及研究所學生受贈，共頒贈31萬7500元。矽品精密從2011年至今，已連續發放15年，受惠學生達1800人。

市長林世賢在頒發獎學金典禮致詞，感謝財團法人日月光文教基金會及矽品公司長期以來善盡企業社會責任的愛心，特別是關注弱勢家庭的福利，也期勉受獎的學子們，應心存感恩同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。

「教育是最好的投資，人才是驅動產業發展的關鍵。」矽品人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華表示，目前市場AI封測需求強勁，矽品精密作為全球半導體封測領航者，大規模擴廠徵才，今年全台持續招募約5800位優質人才，提供優秀人才有發光發熱的機會舞台，更是為未來的科技業儲備人才。

矽品精密暨財團法人日月光文教基金會，除每年捐獻善款作為彰化市低收入戶就學子女獎學金外，也捐贈公所辦理文化宗教建設等活動經費，舉凡半線古城踩街系列活動、彰化市立管弦樂團音樂會、彰化市立國樂團音樂會、單身聯誼及跨年晚會等，熱心地方公益

彰化市長林世賢（左）頒贈獎座給矽品人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華，感謝矽品長期關懷學子及熱心公益。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢（左）頒贈獎座給矽品人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華，感謝矽品長期關懷學子及熱心公益。圖／彰化市公所提供

矽品 獎學金 彰化

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