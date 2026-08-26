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國中生周滑38小時手機 兒盟：一味禁絕不是辦法

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

國中生平均每周滑38小時手機，小孩能愈晚拿到智慧型手機愈好！」兒盟26日調查指出，太早拿智慧型手機的小孩容易遭網路霸凌、深偽攻擊或騙取個資，且完全不限制手機使用的國中生識讀能力顯著低於同儕，親子應共同制定手機與網路使用規範。

用手機缺乏明確規範

兒盟表示，台灣91.6%國中生已有自己的手機，平均擁有第一支手機的年齡首次降至10歲以下，每週上網時間更攀升至38.4小時。然而，超過半數家長並未限制手機使用時間或情境。

雖然有55.3%的國中生覺得太常使用網路不好，也有71%曾試圖自行規劃禁用時間，但依然難以擺脫數位依賴。

53.5%的國中生表示家長不會限制手機使用時間或情境，其他家長則依不同情境進行管理，包括約定規則、僅限週末、功課寫完或考完試後才能使用，甚至有少數家庭採取學業表現交換、科技監控或完全禁止等方式，也有學生表示是依家長當下心情決定，反映出部分家庭缺乏一致且明確的規範，導致手機管理成為家庭衝突的主要原因。

總是為手機問題爭吵

「高達3分之2的國中生曾因手機使用與家長發生衝突！」兒盟表示，其中27.4%每月發生，15%更是每週爭吵，衝突焦點主要圍繞在手機使用時間（43.7%）、作息與生活安排（34.3%）及學業影響（25.8%）。在衝突後，雖有43.3%的國中生傾向理性討論，但仍有約20.6%的孩子採取不理會的態度，顯見親子間仍缺乏有效的協商機制。

因此，兒盟建議，盡可能延後孩子擁有第一支智慧型手機的時間，親子共同訂定手機及網路使用規範，確認孩子社群媒體註冊真實年齡、善用平台機制，以及善用工具提升數位、AI素養。

調查也指出，高達77.3%國中生反對「16歲以下社群禁令」，顯見社群早已是兒少不可或缺的社交重心，面對日益複雜的數位風險，一味禁絕無法根絕問題。

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國中生 手機 智慧型手機

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