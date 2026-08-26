性別友善宿舍手冊出爐 介紹同層分房、不分性別案例

教育部今天發布大專校院性別友善宿舍建置參考手冊，介紹多種住宿模式案例，包括台灣師範大學的「不分性別同層分房」，以及政治大學的「不分性別的戶型宿舍」等。

教育部今天發布新聞稿指出，「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」委託台灣性別平等教育協會，以及畢恆達、林玫君等學者蒐集國內外文獻、實地訪查及分析案例，從整體政策、申請流程、實體空間、宿舍管理及學生自治等面向提供具體參考。

性別友善宿舍破除以生理性別作為單一住宿安排依據的思維，重視學生個別需求、隱私及住宿安全，逐步減少宿舍空間中不必要的性別區隔。各校因校園文化、宿舍型態、建築條件及學生需求不同，在性別友善宿舍的制度及空間規劃上各具特色。

台灣師範大學採用「不分性別同層分房」模式，在宿舍中規劃特定樓層作為性別友善住宿區，房內室友以同性別安排為原則，但同一樓層中可能住有不同性別者，且不因性別設置不同的門禁規範。

以台師大學七舍為例，3至6樓為男生樓層、7至12樓為女生樓層，2樓則被選定為性別友善宿舍樓層，共有22間4人房，室內設有衛浴，其中男生房10間、女生房12間，並以梅花座方式分布，洗、烘、曬衣空間則位於樓層左右兩側，不作性別區分使用。

政治大學化南新村採用「不分性別的戶型宿舍」，由學生自行組隊申請並綁抽，中籤後由學生在戶內自行協調分配房間，校方不介入戶內分配。經瞭解即使為混合性別組隊，實際住宿空間仍多呈現性別區隔的安排，例如同棟仍依男女分層使用等。

教育部表示，性別友善宿舍的設置精神並非要求各校建立單一或一致的住宿形式，而是引導學校重新思考住宿制度及空間運用，建構一個能回應多元性別需求、兼顧住宿安全與個人隱私，促進平等共融的住宿環境。各校可依據自身校園條件採循序漸進方式推動。