國軍重返空總！晴空季「國軍特色週末」軍樂隊登場+終戰80特展回憶殺

「晴空季2026」正於空總國家文化基地展出，文化部表示，本周末（8月29、30日）晴空季將迎來別具場域意義的「國軍特色週末」，包含古蹟大樓的「終戰八十特展」、基地大道的空軍軍樂隊演出，以及未來廣場的台灣飲品，將帶著大家重回當年的國防記憶，並從歷史、文化中，重新連結當代生活。

位於古蹟大樓展出的「GOOD LUCK！骨力台灣—終戰八十特展」配合國軍特色週，邀請曾在空軍服役的弟兄姊妹與眷屬「回娘家」。5場由建築、歷史與文化研究者帶領的走讀活動，一開放報名就全數額滿，將帶著觀眾一同回顧這座軍事基地從戰後空軍指揮中樞，到今日文化基地的轉變歷程。

同時，空軍軍樂隊將重新走進由空軍總司令部轉型而成的文化空總，在29日下午4時20分及5時整，分別於北大道、西大道帶來「龍騰虎躍」，以象徵祥瑞、力量與勇氣的龍、虎意象為題，透過軍樂磅礡的聲響、鮮明節奏與豐富音樂層次，展現昂揚奮發、生生不息的精神風貌。昔日曾經承載國防任務的歷史空間，如今透過聲音與文化現場產生連結，相信更別有一番不同的感受。

歷史之外，晴空站也從日常生活打開另一種文化體驗。市集從上周末開始將連續6個周末，從下午2時到晚上8時於希望廣場展開。本周末迎來「時光留聲茶飲島」主題，從台灣人熟悉的飲茶文化出發，沿著時間軌跡，看見一片茶葉如何走進不同世代的日常，也看見熟悉的風味如何持續被重新詮釋。市集攤位包含傳統茶飲、冷泡茶，到清酒、調飲與當代飲品，不僅呈現台灣的風土與生活風景，更能讓大家在午後停下腳步，從一杯飲品、一份食物，感受島嶼文化的不同滋味。

文化部表示，為讓長期守護公共安全與社會運作的軍警消醫護人員，在逛晴空季、欣賞演出的同時，也能感受到最實際的支持與感謝，晴空站市集於連續6個週末活動期間，憑有效軍警消醫護相關證件，即有機會享有部分品項9折、現金滿額折扣、指定商品優惠、套餐升級等好康。各攤位優惠方式及品項依現場公告為準，歡迎軍警消醫護朋友帶著證件一起來晴空季走走。晴空季官網：https://skyward.com.tw/