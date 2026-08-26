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歐洲34官員訪台學華語 走訪科技業探台灣軟硬實力

中央社／ 台北26日電

教育部今年邀請來自15個歐洲國家、34名官員訪台研習，在12天的密集活動中學習華語，並實地走訪產業，見證台灣半導體科技產業的頂尖實力與關鍵人才優勢。

教育部今天發布新聞稿，近年為拉近與歐洲各國的關係，在駐歐盟兼駐比利時教育組的努力下，今年8月再次邀請政府官員來台，展開為期12天的研習活動。

今年接待行程由中山大學協助安排，結合教育、政治、經濟與社會文化等多元專題講座及密集課程，由專業師資引領各國官員學習華語。

教育部政務次長劉國偉期盼透過訪台行程，更深入了解台灣在經濟貿易、科學研究、教育文化等面向的多元發展，並持續拓展雙邊合作機會，共創更多交流成果。

劉國偉表示，在面對面對話中，歐洲官員瞭解台灣教育制度及當前教育政策推動方向，對校園推動AI應用的情形特別感興趣，後續在餐會時間也延續交流。

比利時佛拉蒙大區教育訓練部顧問克萊默（Jan DeCraemer）代表團員感謝教育部、駐組及中山大學的細心安排。他表示，這次計畫所獲得的知識及建立的人際鏈結都非常珍貴，將在返回歐洲後持續擴大影響，進一步拉近台灣與歐洲各國的夥伴關係及情誼，並探索更多合作機會。

華語 歐洲 科技業

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