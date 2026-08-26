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榮獲2026美國葛蕾絲王妃獎編舞獎 台灣編舞家洪綵希跨域創作獲肯定

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
活躍於國際舞壇的台灣編舞家洪綵希，榮獲2026美國葛蕾絲王妃編舞獎。圖／洪綵希提供
活躍於國際舞壇的台灣編舞家洪綵希，榮獲2026美國葛蕾絲王妃編舞獎。圖／洪綵希提供

活躍於國際舞壇的台灣編舞家洪綵希（38歲），由美國South Chicago Dance Theatre（南芝加哥舞蹈劇院）提名，在眾多優秀新銳藝術家中脫穎而出，榮獲美國葛蕾絲王妃基金會2026編舞獎，獲得國際藝文界肯定，也象徵台灣新世代舞蹈藝術家在國際舞壇持續受到關注。

葛蕾絲王妃獎以摩納哥葛蕾絲王妃對藝術的支持與推動為核心，長期表彰具有高度創作潛力的新銳藝術家。獎項涵蓋舞蹈、編舞、戲劇、電影等領域，藝術家須由符合資格的藝術教育機構、非營利藝術組織或相關藝術人士推薦提名，再經專業評選產生得主，非一般公開報名的競賽。歷屆得主包括許多活躍於國際舞台的重要藝術家，被視為美國表演藝術界相當重要的新銳藝術家獎項。

出生於新北市新莊區的洪綵希，自幼因與姊姊一同習舞開啟藝術之路，畢業於國立台北藝術大學舞蹈系，接受完整的舞蹈與編舞訓練。2011年起赴海外發展，逐漸將創作版圖拓展至美國及國際舞壇，長期在紐約進行創作與演出。洪綵希的創作特色在於將舞蹈與繪畫緊密結合。除了編舞家身分，她同時也是畫家，會在開始新的舞蹈作品前，先透過自畫像或繪畫整理自己的內在狀態，再將畫面中的色彩、線條、構圖與情緒轉化為舞者的身體語彙。

對洪綵希而言繪畫不只是另一種藝術形式，更是探索身體、空間與情感的重要創作方法，她以舞蹈為身體語言、以繪畫作為視覺思考，持續探索兩種藝術媒介之間的可能性，也讓她的舞作具有鮮明的視覺語言。作品曾獲多個舞團及藝術機構演出或委託創作，也曾參與多項編舞獎助、駐村與創作計畫，持續累積國際舞蹈界的創作能量。

2025年洪綵希受邀為香港城市當代舞蹈團創作新作「血泉」，與國際編舞家共同參與A Triple Bill演出，展現其跨文化、跨領域的創作視野。此次獲得2026葛蕾絲王妃獎，不僅是對她多年編舞創作的肯定，也象徵台灣新世代舞蹈藝術家在國際舞壇持續受到關注。此次榮獲葛蕾絲王妃獎編舞獎，不只是重要的榮耀，更是創作旅程中的全新起點。未來她也將持續在舞蹈、繪畫與跨域藝術之間探索，透過獨特的藝術語言，讓世界看見來自台灣的創作能量。

洪綵希（右3）在Joffrey Ballet School 教課。圖／洪綵希提供
洪綵希（右3）在Joffrey Ballet School 教課。圖／洪綵希提供

洪綵希（右2）參與Battery Dance Company 舞團首演。圖／洪綵希提供
洪綵希（右2）參與Battery Dance Company 舞團首演。圖／洪綵希提供

創作 芝加哥 藝術家

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