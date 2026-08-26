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影／全教產批融合教育支援慢半拍 支援空窗期教師壓力爆表

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
全國教育產業總工會上午在立法院舉行記者會，批教育部推動融合教育做半套，資源「零到位」，導致第一線基層教師承受巨大壓力與風險。記者林伯東／攝影
全國教育產業總工會上午在立法院舉行記者會，批教育部推動融合教育做半套，資源「零到位」，導致第一線基層教師承受巨大壓力與風險。記者林伯東／攝影

新學年度即將開學，全國教育產業總工會今天上午在立法院舉行「融合教育做半套，班級人數酌減攏係假！」記者會，批評教育部推動融合教育喊「零拒絕」，但第一線卻面臨資源不到位的困境，導致教師承受龐大教學與照顧壓力。

全教產指出，身心障礙學生的鑑定安置與學校常態編班之間存在行政時間差，不少新生雖已顯現明顯特教需求，卻因尚未完成鑑輔會資格認定，開學初期無法及時取得特教助理員支援，也無法落實班級人數酌減，形成「學生先進班、資源後到位」的支援空窗。

全教產表示，甚至接獲南部國中陳情，單一班級同時有3至5名特教生，卻沒有依規定減少班級人數，讓教師必須在有限人力下同時照顧不同需求學生，增加教學及安全風險。

全教產理事長林蕙蓉表示，融合教育不能只有政策口號，更不能把壓力全部轉嫁給第一線教師。教育部與衛福部應加強跨部會合作，建立青少年精神醫療與教育支持系統。

她呼籲，特教鑑定程序應與學校編班期程有效銜接，讓「減生加員」等必要資源在學生進班前就能到位，避免開學後才補救，真正落實融合教育。

全教產 教師 教育 特教

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