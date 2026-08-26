全教產批「學生零拒絕、資源零到位」特殊生鑑定空窗期風險全由教師扛

開學前陸續傳出教師遭學生攻擊事件，全國教育產業總工會今天指出，政府多年推動融合教育及特殊教育「零拒絕」，但無論酌減班級人數、配置特教助理人員、專業團隊及行政支持等資源，卻常因鑑定、轉銜及編班期程無法銜接而未能及時到位，導致新生入學初期出現特教支持空窗。若期間發生攻擊或其他校安事件，往往只能由第一線教師自行承擔。

全教產今天召開記者會，理事長林蕙蓉表示，工會陸續接獲各縣市教師遭學生攻擊的案件，部分個案在鑑定空窗期間沒有特教助理員、班級人數未酌減，也可能面臨家長不同意接受醫療或鑑定等問題，「學生零拒絕、資源卻零到位，最後就是老師承擔所有風險。」她呼籲教育部不能只在事後慰問，應拿出具體作為，不能把政府責任轉嫁給基層教師。

台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，有些助理員時數僅涵蓋正課，午餐及寒暑假期間卻沒有支援，但部分特殊生用餐時仍高度需要協助，導師只能暫時放下其他學生，專心照顧個案。他也提到，日前台中市大里區一所國中傳出教師在暑期輔導期間遭特殊生攻擊、眼睛受傷，凸顯寒暑假特教支持不足；國高中、國小及附設幼兒園寒暑假期間的特教資源與師生比，也應一併檢討。

新北市昨傳出教師遭學生攻擊，新北市教育產業工會理事長吳添寶則指出，據工會了解，相關暴力行為並非首次發生，校方過去曾向教育局反映，卻未能有效防止事件再發。他認為，要求師生修復關係不能取代專業評估、醫療治療及安全措施，主管機關不應把具有高度支持需求的學生直接交由普通班教師處理。

全教產呼籲教育部及衛福部整合地方政府、醫療機構與學校資源，參考雙北與台北榮總精神醫學部合作的「向日葵學園」模式，在各縣市建立在地青少年精神醫療及教育支持系統，使學生治療期間仍能持續學習。

全教產也要求教育部督促地方落實普通班調整班級人數及提供人力資源規定，重新檢討酌減一至三人的認定方式，並讓鑑定安置與新生編班期程銜接。對於可預見的特殊教育需求，應在編班前完成必要評估與資源配置，避免開學後才補做程序，讓學生、教師及同班同學共同承擔制度空窗的風險。