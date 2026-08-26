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教育三法三讀 弱勢大專生免除學雜費

聯合報／ 記者屈彥辰柯美儀／台北報導

立法院昨三讀通過「大學法」、「高級中等教育法」及「專科學校法」部分條文修正，全面擴大對弱勢學子的就學支持。修法明定大專院校經濟弱勢學生免納學費，並將就學貸款項目擴及至電腦及網路通訊費，同時提供還款協助措施，減輕從求學到就業階段的青年與家庭經濟負擔。

大學法第卅五條三讀條文增訂就讀大學之經濟弱勢學生，經政府參考其家庭所得五等分最低百分之廿及其他財政查調等經濟情形後，免納學費，無我國國籍與戶籍者除外。所需經費由所屬主管機關編列預算補助各校，具體補助條件、額度及相關辦法由教育部訂定。

修正專科學校法第四十四條，增訂專科五年制後二年及二年制之經濟弱勢學生，經政府參考其家庭所得五等分最低百分之廿及其他財政查調等經濟情形後，學雜費減免，無我國國籍與戶籍者除外，教育部補助。

大專 教育 立法院

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