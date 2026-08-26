開學倒數 台東逾20校仍缺師…「吃池上米、看太平洋」招募花招百出

開學倒數，台東縣教育處官網顯示全縣仍有逾廿所國中小學尚未完成代理、代課教師招聘，其中部分學校從七月辦理甄選至今仍乏人問津，讓學校為了找老師，只好各出奇招，祭出「有冷氣、有新宿舍」、「交通便利、離超商近」，甚至「吃池上米、看太平洋」等五花八門的誘因，希望吸引教師到台東任教。

距離新學期開學只剩幾天，各級學校教師甄選也進入最後衝刺。從教育處官網各級學校公告來看，近期幾乎清一色都是代理、代課教師甄選訊息，部分學校從七月就開始招募，但因無人報名，或報名者未達錄取標準，至今仍未能補足師資。

教師徵才市場競爭激烈，台東學校為了吸引外地教師，也開始拚創意。學校環境、住宿條件甚至生活品質都拿來當成招募賣點。有學校強調「有冷氣」、「新宿舍」、「套房」，也有人主打「交通便利」、「離超商近」，甚至直接告訴有意應徵者「不用擔心同事相處」、「學生乖巧好教」，還有學校端出「吃池上米」、「看太平洋」等在地特色，反映偏鄉學校搶老師的現況。

有學校表示，若甄選過程無人報名，或應試者未達學校所訂標準，不會為了補足缺額而降低門檻，仍會持續尋找適任教師。

教育處表示，代理、代課教師在開學前仍會陸續補進，通常學校會在開學前找到相關科系畢業的代理、代課教師，目前的教師招聘困境也是全國性的問題，並非台東單一地區現象，請家長不用過度擔心，並不會影響學生受教權。