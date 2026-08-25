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文總敬軍活動 聯名宮廟、設計師打造平安符臂章
迎接九三軍人節，文總將舉辦「93國軍英雄 感謝有你」敬軍活動，另邀請台北霞海城隍廟聯名，由神衣設計師李育昇操刀打造平安符臂章，參加敬軍活動集點便可兌換。
中華文化總會去年首度推出敬軍活動，大獲好評，今年再度推出，集結射擊挑戰、手作體驗、照相館、肩頸按摩等多元互動體驗。活動當天憑軍人證領取集點卡，任意集滿5章即可兌換文總X台北霞海城隍廟聯名平安符臂章。
此次李育昇與文化設計品牌金今KIM-KIM合作設計國軍限定聯名平安符臂章，延續李育昇今年操刀霞海城隍老爺壽誕神衣的設計脈絡，外型採用「盾牌」輪廓，寓意國軍團結一心、堅定守護家園的信念；圖樣則結合象徵公義的城隍爺、義勇公殿虎頭鍘造型的虎爺與「義勇」字樣。
文總秘書長李厚慶表示，台灣刺繡工藝底蘊深厚，與廟宇文化有著密不可分的淵源，從神衣、轎旗到繡旗，都可見精緻刺繡工藝，承載著台灣珍貴的傳統技藝與文化記憶。
李厚慶表示，從大稻埕的布業與信仰，到台南深厚的電繡底蘊，透過金今團隊與台南在地職人的合作，讓地方文化、傳統工藝與當代設計在一枚小小的平安符上重新相遇，以更貼近日常的方式進入大眾生活。
「93國軍英雄 感謝有你」活動9月3日將在文化總會舉行，凡現役官士兵及眷屬即可憑軍人證入場。
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