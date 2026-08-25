高虹安率竹市府宣布新竹好學2.0 陽交大、清大副校長出席力挺

新竹市政府今舉辦「新竹好學2.0 學習城市進化論」活動，邀集新竹市各級學校校園長及教育團體共同參與，陽明交通大學副校長陳永富、清華大學副校長張祥光也現身表達力挺與肯定。市長高虹安說，市府近年持續以「新竹好學」作為教育政策發展主軸，從智慧學習、數位教育、適性發展到校園環境改善等面向推動相關措施。

高虹安今天於活動中除細數過去四年的教育施政成果外，更提出4年600億的新竹好學2.0教育藍圖，包括興建K-12學校、全市1比1智慧學習環境等，希望透過教育政策的持續升級，因應科技發展與人才培育需求，打造更具彈性、多元與前瞻性的學習環境。

高虹安表示，「新竹好學」以孩子為核心，從「優化校園、智慧校園、安心就學、福利升級、健康城市、多元共融」六大面向扎實奠基。校園建設投入超過59億元推動18校24棟校舍工程、6.03億元改善28校通學步道，並投入約2.4億元完成46校2400間教室大屏；教育資源方面，成立非六都首間數位實驗高中，同時將建華國中升級為完全中學，累計增加32班、逾1010個高中就學名額；幼教擴增26園、33班2歲專班，0至6歲育兒津貼加碼已有5萬3423人次受惠，並增聘96名特教教師。

高虹安指出，市府近年已持續從「減負、增能、保障、支持」四大面向推動改革。在減輕教師負擔方面，推動「科科等值」政策，藝術、健康與體育、綜合活動等領域教師授課節數由每週20節逐年調降至18節；國小一年級師生比降至每班28人，全面落實校校設置特教組長，並增置30名國小減授課代理教師，同時增設國中副組長、持續甄補正式教師，降低教師教學及行政壓力。

高虹安指出，面對AI快速發展及產業人才需求變化，市府未來四年將投入600億預算打造「新竹好學2.0」。其中，K-12將成為未來教育藍圖的重要主軸，從幼兒園、國小、國中、高中一路銜接頂尖大學 ，並將竹苗各大學串聯成完整學習場域、打造全國第一所頂尖科技示範教育城。

在「未來校園」方面，市府將推動K-12科技雙語示範學校，規畫從幼兒園至高中建構一貫的科技、雙語學習環境，目前已初步選定潛力校址，並積極辦理用地取得中。

「智慧學習」方面，高虹安說，預計於今至2028年間分年推動全市1比1智慧學習環境，讓國小三年級至高中三年級學生皆具備個人學習載具，並依學段逐步導入數位未來教室、程式教育、AI、VR及元宇宙等沉浸式學習，讓科技從單一設備應用進一步成為跨學段學習工具。

「我很感動有這麼棒的市長帶領我們把教育做得這麼好。」陽明交通大學副校長陳永富致詞中稱讚高虹安的教育施政，他說，未來可以善用陽交大與清大的資源來協助高中的特色課程，更表示「K-12絕對沒問題」、「希望高市長繼續領導我們」。

清大副校長張祥光表示，對高虹安及市府最近幾年在教育方面的施政與作為感到非常敬佩與肯定，希望未來和竹市府可以擴大合作，進一步協助竹市教育的發展。

高虹安也感謝所有教育夥伴及團體過去四年對竹市教育的支持，也承諾新竹好學2.0將推動新竹市教育從「有好的學校」邁向「讓每個孩子看見未來、探索未來、走向未來」。

市府指出，本場活動除陳永富、張祥光外，包括明新科技大學校長呂明峯、元培醫事科技大學校長王啟慷、中華大學校長劉維琪、新竹市校長協會理事長莊傑志、新竹市家長聯合會榮譽理事長陳炳富、新竹市家長會長協會理事長何致遠、新竹市兒童教保福利聯合理事長鄭良儀、新竹市教師會理事長梁麗雯及新竹市眾多產官學研與教育團體等也齊聚活動現場，展現對新竹市教育的支持。

國立陽明交通大學副校長陳永富致詞。圖／新竹市府提供