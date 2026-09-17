教育新血流失／教育淪健保遭濫用？14年資深師出走 嘆零成本投訴逼出「防禦性教學」

連犯錯空間都沒有：當教育被視為理所當然 專業就被貶低了

從師培體系、實習到真正在講台上站穩，羊咩老師認為，養成一位成熟的教師大約需要十年。教學、帶班與應對各種突發狀況，都必須靠現場歷練逐步累積，體制理當給予老師更多溝通、學習與調整的空間。

然而，現代社會對「犯錯」的包容度卻愈來愈低。她感嘆，教師並非完美無缺，若親師生三方能妥善溝通，將每次磨合視為學習的一環、滾動式修正，才能讓年輕老師在經驗中成長茁壯。可惜的是，很多時候老師甚至還來不及充分說明，外界便透過網路公審定罪。

幾年前的一場網路爭議，讓羊咩老師第一次對教職產生動搖：一位年輕教師還來不及充分對話，就遭到外界公開抨擊，輿論迅速延燒……對她而言，真正令人難受的不是批評本身，而是親師之間少了對話；鋪天蓋地的罵聲，更讓她感受到教育專業愈來愈難被理解，這個身分也漸漸失去了應有的尊重。

「我覺得當前教育專業就跟健保一樣。」她形容，台灣的教育正在逐漸「健保化」——資源普及、價格低廉且容易取得，卻也衍生了濫用問題。當廉價的教育資源被視為理所當然，代價便是教育專業遭到無情貶低。

更令基層教師疲於奔命的，是「校事會議」制度。羊咩老師認同其存在的必要，教育現場確實需要機制來處理不適任教師；但她也指出，現行制度下投訴幾乎零成本，即便最後證實為誣告，投訴者也無須承擔相應代價。她曾耳聞有老師遭投訴課堂發言不當，查證後才發現被指控的時段根本沒在該班上課，卻仍得反覆出席會議說明。一件案子跑完動輒一兩年，被冤枉的教師為了莫須有的指控，只能在自證過程中疲於奔命。

在沉淪之前離開：她不願成為自己看不慣的那種老師

真正促使羊咩老師離職的，從來不是單一事件，而是長年累積的消耗——從私校過長的工時、制度性問題，到教師專業不受尊重與沉重的投訴壓力，種種困境交織，逼著她做出離開教職的艱難決定。

當她萌生辭意時，高雄教育界的一起憾事成了情緒上的最後一根稻草，讓仍在掙扎的她徹底死心。「我好像能懂嚴老師的絕望。」她坦言，自己能體會那種走到盡頭的無力感。受到事件衝擊，她第一次走進諮商室，坐下後脫口而出的第一句話竟是：「原來屈原是這種感覺。」

面對濫訴威脅，「防禦性教學」成了許多老師的自保之道——多做多錯，不如少做或不做。但這正是羊咩老師最無法妥協的底線：「十六歲就立志當老師，為什麼我要變成一個自己都不認同的老師？」她感嘆，自己用盡心力投入教育，若留下來的代價是變得怨懟消極、逐步沉淪，「那我寧可離開。」這也讓她更加確信，在傳道、授業、解惑之前，得先安頓好自己。

「老師們的離開，某個程度也是在鳴槍示警。」離職對她而言是一種表態，扣下板機是希望讓制度高層看見：「我們的專業值得更好的待遇與工作環境。」開了這一槍後，她毅然決然離開講台，期盼自己人生的下一個十年「不要被困在原地」。

教和學不該被教室框住！走出校園 她要「把自己當成ETF」

談起經營粉絲專頁的初衷，羊咩老師坦言本無副業念頭，只是單純想分享課程設計和教學心得，後來在同業敲碗下才順勢成立「羊咩老師的追劇國文課」，如今已累積逾5萬名粉絲並出版兩本書籍。這段歷程讓她驚覺自己能做的事比想像中更多，影響力也不再侷限於眼前幾坪大的教室，「原來我比想像中更有正向影響力。」

疫情期間，更徹底翻轉了她對教學場域的想像。當時她鼓勵停課的國三生自主學習，學生們的回饋讓她意識到，線上自學反而是開拓視野的好機會。反觀在校園裡，師生往往被許多形式主義的事務綁住，反而壓縮了真正「教與學」的時間。

「我覺得有很多東西是要改變的。」當學生能輕易掌握網路資源時，若老師依舊照本宣科，「那AI也可以做到，不是嗎？」羊咩老師直言，現代教師的角色應轉向引導思考、陪伴學習，協助學生學會判斷與運用資訊。既然教學不再侷限於講台，影響力自然也不必被框在教室裡。過去曾有長官告訴她：「妳的課只有三間教室聽得到，很可惜。」如今回頭看，這句話反倒成了她未來選擇的伏筆。

對於職涯新規畫，羊咩老師引用知名企業講師謝文憲的概念，期盼透過多管道發展「把自己當成ETF」。她沒有打算離開教育，也不排斥重返校園，但更希望能讓教學走出傳統框架，多方嘗試不同的講台形式。

「我們家孩子就拜託妳了」 被重視的信任比任何報酬珍貴

聊到與學生的互動，羊咩老師臉上總會漾起笑容。對她而言，成就感從來不是學生成績單上的分數有多高，而是學生真的對課堂提及的作家或文章產生興趣，讀後能與她思辨、討論。她帶過的人社班孩子總愛和她碰撞想法，畢業後也常回來探望，「我覺得自己是陪他們走過一段路。」

真正讓她深刻體會到「教師言語影響力」的，是一次意外的經驗。她曾被分配一門選修課，許多學生是因為忘記選課才被分發進來，當時連她自己都少了幾分熱情。沒想到期末時，她收到一張學生寫的小紙條，訴說自己多麼喜愛這門課，並被她分享事物的熱情所感染。

「我其實有點羞愧。」但也就是那一刻起，她更加明白自己隨口說出的一句話，對青春期正值自我認同摸索階段的孩子而言，重量遠超乎想像，也讓她時刻提醒自己必須謹慎再謹慎。

另一份讓她難忘的，是家長與學生交付的純粹信任。她曾帶過一名國三生，明明在大考中拿下優異成績，卻堅持放棄前三志願「選擇」直升，理由只是「喜歡這個老師」。後來家長也感嘆師生緣分，鄭重地將孩子託付給她：「我們家哥哥就拜託妳了。」羊咩老師說，那一刻感受到的重視與沉甸甸的託付，「比任何報酬都還要好」。

因此，當被問到教育現場最不能失去什麼，羊咩老師不假思索地回答：「信任。」在她眼中，家長與老師都是陪伴孩子成長的陪跑員，「好的親師生關係一定是共好，也必須建立在相互信任上。」

14年教學生涯告一段落，那些早已被她淡忘、學生卻牢牢記住的話，讓她看見教育深遠的影響；家長一句真摯的託付，也給了她無可取代的溫暖。然而，再多的熱情終究難敵環境的消磨。談及教育現況，羊咩老師無奈卻也懷抱期盼：「我們的專業值得更好的待遇和工作環境，教育大計，請先從尊重教師開始。」 在她的眼中，教育最珍貴的價值，在於親、師、生在一次次陪伴與互動中願意相信彼此。即便如今選擇轉身離開校園，那些曾被記住的話語、曾被交付的期待，依舊維繫著她與教育之間最深厚的連結。