學校衛生法三讀 北市議員要求統一手機管理規範

立法院三讀通過學校衛生法，教育部將評估是否修改手機管理規範。國民黨台北市議員吳世正今天質疑授權學校自行管理，將會導致校園混亂，要求研議台北市統一的手機管理規範。

立法院21日三讀通過「學校衛生法」部分條文修正案，第19條針對影響身心健康的物品或行為，增訂學校可依學生年齡、學習階段及校園實際需要，進行適時輔導、管理或限制其使用。教師團體22日呼籲檢討校園手機規範。教育部說，會評估修改現行規定的必要性。

台北市議會教育委員會今天安排教育局專案報告，吳世正說，修正通過的法案已授權學校管制影響學生健康的物品，包含手機、平板等3C產品，講得太概略，會製造很多問題。

他說，完全授權學校執行，「學校問題還不夠多嗎？」也沒明確講什麼是輔導、管理、限制使用，直接讓各校自己處理，怎麼收、整理都是問題，學校、老師敢管嗎，光推理就知道一定會大亂。

吳世正強調，學校是教育單位，校長、老師教學就夠忙了，加上手機管理還得了，這樣只會製造校園混亂，建議台北市做全國領頭羊，明定北市學校怎麼管理手機，教育局是北市的最高教育行政單位，行政責任不要丟給學校。

教育局長湯志民說明，108年教育部訂定的也是使用場地的原則，除了引導學生學習、必要聯繫之外要關機，管理通則是不影響教學，這也涉及載具是要定義為學習工具，還是一般工具使用，此外也推動過無手機專區試辦計畫，例如圖書館、自習室，導向有的地方不用。

吳世正認為，試辦計畫是比較零碎的管制，授權學校自行管理，後續會引發老師、校長被告風波，應於1個或2個月內研議訂定統一規定。

國民黨議員暨教育委員會召集人曾獻瑩接著提問時說，目前有的學校開放、有的不開放。湯志民回應，他是比較開放的態度。曾獻瑩聞後仍裁示教育局應做研議。