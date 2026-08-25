AI聯盟課程難度高 退選、停修學生多 葉丙成：改10星分級有改善

教育部2024年推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」，歷經兩年時間，今天舉辦「TAICA首批頒證暨成果發表記者會」，首批26人取得證書。該學程曾傳出因課程難、作業多，導致部分學生退選或停修，對此，前教育部政務次長、國立台灣大學教授葉丙成說，課程已將難度細分為10顆星，讓跨領域的學生也能從基礎課程開始，降低誤選高難度課程後中途退出的情況。

TAICA主要開設4大核心學分學程，包括人工智慧探索應用學分學程、人工智慧工業應用學分學程、人工智慧自然語言技術學分學程、人工智慧視覺技術學分學程。教育部說，TAICA自2024年上路至2025年有55校參與、累計開設29門課程，各學期初選課累計達1萬8131人次；2026年再新增8所聯盟學校及10門主導課程，聯盟規模擴增至63校。

陳宜欣接受媒體採訪時表示，為協助學生培養AI應用能力，相關學程規畫學生在兩年內至少修畢15學分，完成學程後才能取得證書。目前已有約1萬8000人取得至少部分學分，但因部分學校要求學生畢業時才申請證書，因此實際完成學程並取得證書的人數，並非僅目前公布的26人；此次取得證書的學生，多為已畢業並提出申請者。

不過，學程初期也曾面臨學生修課到一半退出的問題，尤其第一學期修課人數較多，但退出率也相對較高。陳宜欣說，因後續透過學生口耳相傳，讓學長姐分享修課經驗，提醒有意修課的學生應先確認自身基礎與能力，之後雖然修課人數略減，但留下來的學生學習意願較高，完成學程的比例也隨之提升。

葉丙成說，過去課程僅以5顆星區分難度，學生可能無法準確判斷自身能力與課程要求是否相符，甚至在缺乏基礎的情況下誤選較高難度課程。學程進入第二年，將課程難度細分為1至10顆星，讓學生更清楚了解課程門檻，也可依自身程度循序漸進，先從1顆星等基礎課程開始，再挑戰較高難度課程。

葉丙成說，透過更細緻的難度分級與課程順序規畫，也讓缺乏相關背景的跨領域學生，更容易找到適合自己的學習路徑，整體課程完成與通過情況已有改善。