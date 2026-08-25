66%學校人行道不足 非都會區完全不及格

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「學校附近應加速設置人行道，才能保障學童安全！」靖娟基金會25日調查指出，都市計畫區檢核學校仍有約66%存在人行道寬度不足、不連續等問題；而非都市計畫區更達100%，且70%的指定通學路缺乏人行設施。基金會呼籲擴大學校周圍通學路段改善，並定時公開成效。

建立跨部會追蹤機制

靖娟基金會調查6都22所學校發現，都市計畫區受檢學校中，約66%以上存在校地周邊道路兩側人行道寬度不足、不連續或中斷問題，且25%的學校人行道未延伸至指定通學路。換言之，即使校門口已經完成改善，孩子只要離開校地範圍，就可能再次進入缺乏安全步行空間的道路。

非都市計畫區受檢核學校校地周邊道路100%存在人行道寬度不足、不連續或中斷問題，70%的指定通學路缺乏人行設施，孩子步行或騎乘自行車往往必須直接與汽機車共道。民進黨立委林月琴強調，政府不能只看完成多少工程，更應檢視孩子每天實際行走的完整通學路，並建立跨部會、跨道路主管機關的盤點與追蹤機制。

行人號誌時間不夠

調查歸納出四大通學風險，包括：路口及行穿線視線遭遮蔽、行人號誌閃爍時間不足、人行道寬度不足或中斷，以及高低落差處未設置合格坡道。都市計畫區受檢學校中，與路口及行穿線周邊視線遮蔽有關的3項指標，不合格率均達83.3%；適用行人號誌檢核的學校中，更有90.9%出現行人號誌閃爍時間不足的情形。

「非都會區的人行道完全不足！」靖娟基金會執行長許雅荏指出，學童身高比成人矮、走路速度也比較慢。如果植栽、停車或設施讓駕駛看不到孩子，號誌又沒有給孩子足夠時間走完，即使遵守交通規則，也不代表道路對學童來說是安全的。因此，他們呼籲依都市與非都市地區條件制定改善策略，且改善範圍不該只有學校周圍，還有附近的上學道路。

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