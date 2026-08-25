高雄公幼午餐免費限「導師」資格惹議 教師工會籲實際照顧者都納入

高雄市府宣布新學年度起，公立幼兒園班級導師午餐免費，政策還沒上路，卻引發補助有差別待遇的爭議，教師團體認為，幼兒園午餐照顧靠的是團隊作戰，兼任行政教師、教保員同樣得餵飯、顧安全、帶如廁，若只補助「導師」不盡公平。

高雄市政府8月19日宣布，自115學年度起，公立幼兒園普通班及集中式學前特教班班級導師，比照市立國中小班級導師，由市府全額補助午餐餐費，每年投入近2000萬元，預計約1300名第一線教保服務人員受惠，不過補助資格認定卻招致質疑。

高市教師職業工會幼委會主委楊麓潔指出，幼兒生活自理能力仍在發展，午餐時間可不是老師坐在旁邊陪吃飯這麼簡單，從分餐、協助進食、注意飲食安全，到如廁、清潔、午休，每一個環節都需要人力，也是幼兒園一天當中照顧工作最密集的時段，實際站在孩子身旁忙進忙出的，不見得只有名冊上的導師。

楊麓潔表示，依各園人力配置及輪值方式不同，兼任行政教師、教保員或其他教保服務人員，都可能固定進班協助午餐，如果只認定掛名的導師，可能出現兩名教保員一起照顧孩子，一樣忙著盛飯、擦嘴、處理突發狀況，最後卻只有一人的午餐獲得補助。

楊麓潔認為，這樣的結果不僅與幼兒園實際運作脫節，也恐讓原本立意良善的政策，反而製造新的同工不同待遇爭議。

她強調，午餐補助不應被「導師」身分卡住，只要實際、固定承擔午餐時段幼兒照顧、指導及班級支援，不論是班級導師、兼任行政教師或其他教保服務人員，都應有機會納入補助。

此外，工會也要求教育局在開學前訂出明確且一致的認定原則，避免把問題丟回各園自行解讀，否則同樣是在午餐時間照顧幼兒，可能因為不同園所採取不同認定方式，讓第一線無所適從。