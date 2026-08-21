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「講好未達標準要處罰」 體育老師藤條打學生屁股十多下挨告

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣一名體育老師持藤條打學生屁股十多下，被一狀告上法院，彰化地方法院判處體育老師拘役30天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名體育老師持藤條打學生屁股十多下，被一狀告上法院，彰化地方法院判處體育老師拘役30天。記者簡慧珍／攝影

彰化縣一名國中體育老師持藤條打學生臀部10幾下，辯稱師生約定排球練習成績沒進步就要處罰。彰化地方法院審結，依犯成年人故意對少年犯傷害罪，處拘役30日。可上訴。

判決書根據起訴書內容指出，這名體育老師教導學生打排球，不滿某學生表現未達要求，竟憤而手持藤條毆打這名學生的臀部10幾次致臀部挫傷。體育老師被學生及家長控告後，否認犯行，辯稱有跟學生說明要參加排球訓練，如果未達標準，就會有處罰等語。

檢察官認為，體育老師在警詢時坦承，有用以藤條打告訴人的屁股約10幾下等語，堪認確實有對學生進行毆打行為，且行為明顯已逾越教導或適當合法的懲戒範疇，

彰化地院審酌，體育老師無償教導學生打排球，見學生的表現未達要求，不思以理性及平和的態度協助學生精進球技，竟以藤條打告訴人的屁股約10幾下的方式傷害學生所為實有不該，併斟酌體育老師犯罪的動機、目的、手段、坦承犯行，但未與學生達成和解的犯罪後態度，兼考量無前科、暨自述智識程度、工作經歷、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

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