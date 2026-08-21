快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

學校衛生法三讀通過 手機、平板成癮學校可限制使用

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院今日三讀通過《學校衛生法》部分條文修正案，未來學校面對學生手機、平板等行動載具成癮問題，可依學生年齡、學習階段及校園實際需要，進行適時輔導、管理或限制使用。聯合報系資料照
立法院今日三讀通過《學校衛生法》部分條文修正案，未來學校面對學生手機、平板等行動載具成癮問題，可依學生年齡、學習階段及校園實際需要，進行適時輔導、管理或限制使用。聯合報系資料照

立法院今日三讀通過《學校衛生法》部分條文修正案，未來學校面對學生手機平板等行動載具成癮問題，可依學生年齡、學習階段及校園實際需要，進行適時輔導、管理或限制使用。

此次共修正7條條文，另涵蓋校園備置生理用品、推動月經教育、學生聽力保健、心理健康課程，以及電子煙與新型態菸品防制等面向，以因應數位時代及社會變遷帶來的校園健康風險。

教育部表示，此次修正《學校衛生法》第19條，將成癮風險的管理範圍，擴大至行動載具及其他足以影響學生身心健康的物品或行為。學校未來可考量學生年齡、身心發展、學習階段及校園實際情況，採取輔導、管理或限制使用等措施，降低手機、平板及其他成癮行為對學生學習與健康造成的影響。

學生心理健康是本次修法重點。修正第16條、第17條，明定學校開設的健康相關課程必須納入心理健康教育，協助學生認識情緒、理解壓力來源，建立正確的心理健康觀念。主管機關或學校也可依實際需求，薦送教師參加心理健康課程進修，提升教師辨識與協助學生心理困擾的能力，強化校園輔導量能。

因應學生長時間使用耳機、手機及其他數位設備可能產生的健康風險，修正第11條也將聽力保健納入學校衛生服務。各級學校應加強宣導聽力及科技健康保健觀念；針對健康檢查結果異常的學生，應建立追蹤及衛教機制，並視情況提供醫療轉介服務，以落實早期發現、早期治療。

也修正第6條明定各級主管機關應協助學校備置生理用品，並積極推動月經教育，以落實《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）精神，減少學生因生理期面臨的不便與汙名，營造性別友善的校園環境。

修正第5條強化學校衛生委員會的專業性。未來各級主管機關遴聘委員時，應納入具備醫藥、公共衛生、營養及心理健康等專業的專家學者，提升委員會研議校園衛生政策的專業性與決策功能。

此外，修正第24條配合《菸害防制法》，擴大高級中等以下學校的禁菸範圍，明定電子煙、各式菸品及尼古丁產製品等新型產品均納入管制，避免新興菸品進入校園，危害青少年身心健康。

教育部表示，守護學生身心健康、營造友善且優質的學習環境，是政府責無旁貸的使命。此次修法回應數位科技、心理健康及新興成癮物質等校園挑戰，後續將落實各項修正規定，持續完善校園健康防護網。

平板 成癮 學校 手機

延伸閱讀

立院三讀修正學校衛生法 禁電子煙、增心理健康教育及生理備品

學校衛生法修正初審 增心理健康教育、備生理用品

立院初審通過 月經教育、心理健康教育納入學校衛生法

數位學習⋯全球踩煞車 台灣卻加速

相關新聞

國表藝3場館藝術總監海選？美術館經驗揭台灣難題

國家表演藝術中心成立以來，台北兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營三場館的藝術總監聘任，依法都採董事長提請董事會通過，外界討論能否改採國外常見的公開徵選制，好讓人選更多元。然而，此制度近年雖在部分美術館選任首長時採用，但是否適用表演場館，又是否真適用台灣，各界仍在摸索。

洪水退去、希望上線 張榮發基金會助光復七校重啟數位學習

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，張榮發基金會昨出席「捐贈興學感謝獎座」頒贈典禮，縣長徐榛蔚親自頒贈感謝獎座，由基金會執行長鍾德美代表接受，感謝基金會對花蓮縣學校提供即時援助。一套電腦、一組投影設備，平日是孩子學習、教師教學的重要工具；災害來臨時，也可能成為居民掌握即時資訊、維繫日常生活的重要工具。

藝文場館首長該海選或派任？看法國小館練兵如何育才

台灣公立藝文場館首長，早年採派任制，柯文哲當台北市長後，台北市立美術館館長開啟海選先例，許多美術館也紛紛跟進。國家表演藝術中心成立以來，台北兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營三場館的藝術總監聘任，都採董事長提請董事會通過，引發能否也改公開徵選的討論。 公開徵選制就是尋才萬靈丹？為何國表藝董事會決議行不通？專家建議，以表演場館來說，不妨先從地方型小場館開始練兵。

從行政減量到教學創新 新北校長會議啟動全國首座AI課程示範中心

新北市逾400萬人口，學校涵蓋都會、偏鄉、技高及特教等型態，是臺灣教育環境的縮影，新北市115學年公私立學校校長會議今在市府登場，市長侯友宜與全市362位高中職、國中小校長齊聚，正式啟動全國首座「AI課程示範中心」，期盼透過資源共享與專業支持，縮短城鄉數位落差，讓每一位孩子能公平享有AI教育資源。

從小館練兵 建藝文場館人才梯隊

藝文界近年常有資源應世代交替之聲，但場館首長又常傳難產或斷層，矛盾原因之一是人才培育制度未臻完善。專家建議，以表演場館來說，不妨先從地方型小場館開始練兵，國表藝也表示將建構對全國開放的場館人才培訓課程。

內升或獵頭 藝文場館覓才雙管齊下

國際不少大型表演及視覺藝術場館尋覓首長人選時，常會委請獵人頭公司。學者專家建議，台灣不妨也試著找獵人頭公司，以免遺珠之憾，同時應更看重藝術行政第一線工作者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。