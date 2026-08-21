洪水退去、希望上線 張榮發基金會助光復七校重啟數位學習

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，張榮發基金會昨出席「捐贈興學感謝獎座」頒贈典禮，縣長徐榛蔚親自頒贈感謝獎座，由基金會執行長鍾德美代表接受，感謝基金會對花蓮縣學校提供即時援助。一套電腦、一組投影設備，平日是孩子學習、教師教學的重要工具；災害來臨時，也可能成為居民掌握即時資訊、維繫日常生活的重要工具。

去年洪災來襲，部分學校在災後迅速轉型為居民安置及災害應變的諾亞方舟：教室變成臨時安置空間，操場設置衛浴設施、物資集散區，同時作為國軍進駐及執行救災任務的重要場所。災後校方積極向各方爭取修繕經費，鍾德美聞訊後，主動蒐集當地災損資訊，並於今年二月親自走訪花蓮，視察光復鄉數間受災學校。其中，受災最嚴重的光復國中，泥水一度淹至校舍一樓半，目前校園重建工作仍持續進行。

鍾德美表示，學校不僅肩負著育人義務，更具備社會功能，守護居民安全；正如該會創辦人張榮發先生曾言：「人出生到世界上，就是要互相幫忙，不能只顧自己。」秉持這樣的理念，基金會隨即協助各校盡快恢復教學量能，並針對資訊設備進行汰換更新，以提升未來面對災害時的應變能力。

除光復國中外，張榮發基金會亦捐助大進國小、光復國小、富源國中、大興國小、西富國小、太巴塱國小等，共七校更新資訊設備共新臺幣七百萬元。並在第一時間將長榮海運捐贈的43組愛心桌上電腦，提供給光復國小、太巴塱國小、西富國小。

張榮發基金會長年投入偏鄉、深耕教育、閱讀推廣、獎助學金等多元公益工作，期盼透過長期且持續的投入，讓公益不只是一次性的援助，更能成為溫暖的後盾。其捐助所創造的價值，早已超越金額本身。洪水終將退去，而希望必須持續上線，當教室除舊布新、電腦煥然一新，再次點亮的絕不僅僅是一所學校，更是孩子的未來，和一座社區屹立不搖的信心。