賴總統：積極推動能源轉型 建立韌性多元能源體系

賴清德總統21日以錄影方式，為「第10屆全國高中職大專小水力發電設計比賽頒獎典禮」致詞。他表示，小水力發電規模雖然不大，卻代表珍惜資源、善用自然、因地制宜的「台灣精神」。政府積極推動能源轉型，不僅是為了減碳，更是為了建立更安全、更有韌性、更多元的能源體系。

賴總統表示，這10年來，因為大家的堅持與付出，這項賽事才能夠成為台灣培育綠能人才的重要平台。小水力發電雖然規模不大，但它代表的是珍惜資源、善用自然、因地制宜的「台灣精神」，不僅讓能源轉型更貼近地方，更讓永續發展成為每一個人生活的一部分。

他感謝每一位同學結合了課堂知識與實際問題，所提出的設計都兼具創意與在地精神，非常不簡單。也感謝每一位老師用心陪伴學生，把創意變成真正的成果。

賴總統指出，這些年來，政府積極推動能源轉型，不僅是為了減碳，更是為了建立更安全、更有韌性、更多元的能源體系。其中，小水力發電也是重要的一環，因為它具備穩定、可預測的特性，也能夠與地方創生共同發展。

賴總統提到，也許今天比賽的作品還只是模型，相信許多構想，未來會成為台灣綠能發展的一部分；所有的參賽同學，未來也會成為推動國家進步的重要力量。政府會持續支持青年投入科學教育、能源創新與永續發展，讓更多創意能夠從校園走向社會，也一起從夢想走向實現。