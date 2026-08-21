從行政減量到教學創新 新北校長會議啟動全國首座AI課程示範中心

新北市逾400萬人口，學校涵蓋都會、偏鄉、技高及特教等型態，是臺灣教育環境的縮影，新北市115學年公私立學校校長會議今在市府登場，市長侯友宜與全市362位高中職、國中小校長齊聚，正式啟動全國首座「AI課程示範中心」，期盼透過資源共享與專業支持，縮短城鄉數位落差，讓每一位孩子能公平享有AI教育資源。

侯友宜表示，近年新北推動AI科技教育，在教育投資上也從8年前的555億到今年的870億元，總共增加315億，增加5成7，不過預算雖增加，仍要回歸與時代競爭的AI教育上，此外，教育本質仍是品德教育及適性教育，這是孩子們最重要的兩門功課，教育就是要建立勇敢、自信、負責，找到人生的方向及價值努力往前走。

侯友宜在致詞時更分享過去的就學經驗，他領過4張獎狀，第一張是小學畢業全勤獎，另國中、高中也領到全勤獎，到中央警官學校拿到全校最難拿到的榮譽獎，他告訴自己行為品德最重要，從父母及師長身上學習自律及找到人生的價值，這才是最重要的原則，也期盼校長繼續發揮影響力，除了AI教育更要加強品德教育。

教育局說明，新北近年從行政、教學到校園治理全面推動數位轉型，已建置逾650個AI智慧機器人，協助學校處理課表比對、無紙化報修等行政工作，減輕教師與行政人員負擔，另成立有AI教育倫理審查委員會，訂定人工智慧使用補充規定及四級風險管理機制，並出版「新北市數位品德教學指引」，兼顧數據公平、資安防護與數位倫理，透過雲端智慧科技中心建構教育大數據資料庫，持續升級親師生平臺及校園通App。

至於全國首座「AI課程示範中心」以錦和高中為實體基地，整合大學、產業及學校資源，打造K-12（幼兒園至高中）AI課程、師資培訓與學習資源的一站式平臺，推動AI從行政應用走入教學現場，讓學生在不同學習階段都能接觸前瞻科技、培養面向未來的能力。

教育局指出，AI是輔助教學與治理的重要工具，教育的核心始終是人性關懷，目前全市3萬名教師均已完成數位基礎培訓，超過120位校長通過Gemini AI國際認證，教育局另有54人取得經濟部「AI應用規劃師」證照，更榮獲「2026臺灣AI卓越獎」優勝肯定。

此外，教育局發布的「新北AI教育行動藍圖」中，從人才培力、行政減量到教學創新，全面推動AI落地校園，未來將持續善用AI提升行政與教學效能，同時深化品德教育與多元適性發展，讓孩子不僅具備迎向未來的能力，更能建立正確價值找到自己的方向。