10所特色幼兒園走進社區、部落 入圍教學卓越獎

教育部今天公布「115年度教學卓越獎」入圍金、銀質獎的10所幼兒園名單，走進社區、部落，鼓勵幼童在真實生活場域中探索，成為幼兒園發展特色的利器。

教育部今天發布新聞稿指出，今年共有29所幼兒園由直轄市、縣市政府推薦進入複選，歷經7月中旬複選方案評選後，最終共有10所幼兒園入圍。

入圍的幼兒園中，宜蘭縣大同鄉南山國小附幼深耕泰雅文化，課程從Pyanan部落的遷徙歷史出發，帶領學童循著族人走過的土地，聆聽耆老述說祖先故事，從地景、語言及生活記憶中認識部落歷史，並在尋根與探索的過程中，逐步建立對自身文化的認同與自信。

台北市萬華區東園國小附幼以校門口「漫話東園」鐵花窗切入，帶領幼兒走入加蚋仔巷弄，尋訪昔日戲院、湧泉與地方故事，讓鐵花窗上的圖像化為鮮活而有溫度的家鄉記憶。

新竹市東區東園國小附幼讓幼兒在百年歷史的新竹市立動物園，透過走讀與訪談培養對動物的同理心。方案強調幼兒與動物平權友誼、親師生共學及人與環境的守護關係，期許孩子帶有關心、尊重與改變的力量。

教育部預計11月20日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲頒新台幣60萬元獎金，銀質獎則獲頒30萬元獎金。