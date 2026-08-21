對台興趣提高 挪威赴台獲獎生首次超越瑞典

2026年教育部台灣獎學金暨華語文獎學金頒獎典禮14日在駐瑞典代表處舉行。本年度共有瑞典及挪威30名學子獲得台灣政府獎學金，挪威獲獎生首度超過瑞典。

駐瑞典代表葉非比14日主持2026年教育部台灣獎學金暨華語文獎學金實體及線上頒獎典禮，25位受獎生到場及線上參與，奧斯陸大學東亞系台灣研究計畫主持人艾皓德（Halvor Eifring）應邀觀禮致詞。

葉非比表示，台灣民風友善熱情，民主自由，重視人權，經濟繁榮，現代與傳統並存，並保留優美的繁體中文，為學習華語的最佳選擇。盼望受獎生珍惜學習機會，多方探索，融入台灣社會，成為台灣與瑞典、挪威的友誼橋梁。

她表示，台灣高等教育追求卓越創新，產學合作成為經濟強勁引擎，恰可與北歐國家高教形成一加一大於二的互補關係，是北歐年輕人眼中海外留學進修最佳選項。依據洛桑管理學院IMD2025世界人才排名（World Talent Ranking），台灣為第17名，並在亞洲地區名列第3。台灣與北歐學生國際流動規模逐年擴大，歡迎更多北歐學生赴台。

艾皓德表示，奧斯陸大學東亞系去年與台灣大學簽訂「台灣優華語計畫」（Taiwan Huayu BESTProgram）合作協議，共同推動華語文師資培育、教師互聘、學生交流等合作，奧大文化研究及東方語文系（IKOS）今年即推薦5名學生赴台大研習。挪威學生看重求學環境民主自由程度，校內學長姐口耳相傳台灣各大學華語學習環境優良，該校赴台留遊學人數不斷攀升。

即將前往政治大學學習的挪威學生易成道（FredrikIversen）對中央社表示，挪威人對台灣的興趣越來越高，更多與台灣相關的書出版，在奧斯陸大學學習中文的人也變多了。

相較之下，瑞典中國問題研究中心（SwedishNational China Centre）6月出版的報告指出，瑞典高中階段學習中文的初學者比2013年少了一半，大學階段的初學者也明顯減少。

易成道說，身邊大部分的同學都到北京求學，但他對台灣的歷史、社會與發展一直很感興趣，台灣歷史與社會的複雜與多元讓他感到很有趣。他認為，台灣的過去很複雜，而台灣的未來很值得觀察。

他說，他對台灣的認識除了來自課堂，也透過閱讀、電影。他已經看過「台灣漫遊錄」、「飲食男女」等台灣作品，加上認識了一些台灣人，讓他對台灣更加好奇。

他很期待台灣的美食，也期待看到台灣各地不同的景象；來自冰天雪地的挪威，他很想體驗台灣溫暖潮濕的氣候；研究政治學，他也想看看台灣的選舉。

本年度共有瑞典及挪威30名學子獲得台灣政府獎學金，其中教育部台灣獎學金3名，華語文獎學金22名，教育部優華語計畫語文研習獎學金5名。