內升或獵頭 藝文場館覓才雙管齊下

國際不少大型表演及視覺藝術場館尋覓首長人選時，常會委請獵人頭公司。學者專家建議，台灣不妨也試著找獵人頭公司，以免遺珠之憾，同時應更看重藝術行政第一線工作者。

台北教育大學藝術與造形設計學系教授黃心蓉指出，大英博物館等國際場館找獵人頭公司覓才是常態，讓對方直接接觸人選、鼓勵申請，中生代及年輕世代在此情況下也較易被看見。台灣場館罕見找獵人頭公司，也許是因考量經費，但若想擴大可能，未來或許可嘗試。

藝術行政一線工作者也應被看見。黃心蓉說，以視覺藝術來說，相比於羅浮宮、大都會美術館等諸多館長都出身館內研究員，台灣一線工作者能躋身領導階層者屈指可數。國內至今能當上館長的，僅有出身北美館的林平、李玉玲、林育淳等；台中市立美術館館長賴依欣則是從小館嘉美館做到大館的罕例。

「各館館長一定要把人才培育放在心裡。」台灣科技大學通識教育中心專案助理教授林宜珍表示，人才不會從天上掉下來，從策展到領導人才，都應用心培育。例如日本森美術館前館長南條史生，任內積極培育首席策展人片岡真實，讓她到國際擔任客座策展，不但打響國際交流，也強化人才實力，後來片岡果然接任館長。

國表藝董事長楊其文也看好內升可能。他指出，三場館藝術總監過去可直接任命副總監，本屆起改為須經董事會，開會時副總監與各經理也都須參與，好讓董事會更清楚了解劇院人才特色。各場館未來也會加強不同部門輪調，好養成全方位人才。