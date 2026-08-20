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爾雅出版社經典出電子書 10作家好書再現

中央社／ 台北20日電

「文學五小」之一的老字號爾雅出版社，以文學作品陪伴民眾超過半世紀，近期爾雅攜手文訊雜誌，挑選10名作家的10本好書，以電子書形式重新出版。

發布會今天在台北紀州庵文學森林新館舉行，爾雅創辦人隱地的兒子柯書林、文訊社長封德屏、作家張曉風、席慕蓉、袁瓊瓊、陳義芝等人出席。

10本好書包括陳義芝「青衫」、席慕蓉「席慕蓉．世紀詩選」、張曉風「從你美麗的流域」、林海音「城南舊事」、潘人木「蓮漪表妹」、洪醒夫「黑面慶仔」、琦君「三更有夢書當枕」、袁瓊瓊「袁瓊瓊極短篇」、張拓蕪「代馬輸卒手記」、桑品載「岸與岸」等書。

會中由4名作家介紹這10本書，台師大國文學系教授陳義芝介紹張曉風作品「從你美麗的流域」，指出張曉風寫作題材不受限，且能處理他人不敢或無力面對的現場；席慕蓉「世紀詩選」，「講究意義，講究氛圍塑造，筆觸乾淨，表意清晰，又具音韻之美」；談自己的詩集「青衫」，他引近作「無盡之歌」中的話，「在詩的無邊曠野，且讓我做一個永遠跋涉的旅人」。

政大台文所教授范銘如則介紹潘人木「蓮漪表妹」、林海音「城南舊事」與洪醒夫「黑面慶仔」，指出3部作品側重「時代性」和「藝術性」，能從故事中看見小人物的情感共鳴。

作家宇文正介紹琦君「三更有夢書當枕」，表示琦君一生受盡不少風霜，更因動亂才有這樣動人的筆觸；「袁瓊瓊極短篇」呈現作家在文體上的特殊成就，一針見血地書寫人性的嘲諷與不堪。

作家李奕樵指出，張拓蕪「代馬輸卒手記」記錄大時代下底層軍人的生存荒謬，可對照現今職場百態；桑品載「岸與岸」書寫渡海來台的流離人生，成為歷史的血淚見證。

電子書 作家 紀州庵

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