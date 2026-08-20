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第一線教師身心壓力大 新北偏鄉諮商資源稀缺挨批

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今在議會質詢表示，新北雖有教師心理健康支持服務諮商，但偏鄉諮詢資源落差問題嚴峻，要求教育局改善。圖／翻攝畫面
新北市議員陳偉杰今在議會質詢表示，新北雖有教師心理健康支持服務諮商，但偏鄉諮詢資源落差問題嚴峻，要求教育局改善。圖／翻攝畫面

社會關注教師承受許多壓力。新北市議員陳偉杰今在議會質詢表示，教育局統計，教師主要壓力來源以「工作業務」居冠，新北雖有教師心理健康支持服務諮商，但偏鄉諮詢資源落差問題嚴峻，要求教育局改善，讓偏遠地區教師能就近、無負擔地獲得專業協助。

據新北教育局公布統計數據，114年度教師主要壓力來源中以「工作業務」高居第一，占比高達18.52%；而在申請「強化教師心理健康支持服務」諮商的教師中，竟有高達28.76%曾有身心科就診經驗。另自111年推動教師心理健康支持服務，已投入3233萬餘元，111至114年已服務6274人次，115年預計至少服務2800人次，另今年將合作諮商據點從6所擴增至13所。

陳偉杰指出，從統計數據發現第一線老師真的已被壓垮了，他要求教育局深入調查，工作業務壓力究竟來自繁雜的行政表單、計畫申請，還是冗長的結報流程，須隨時了解並掌握教師真正需要的心理支持，切勿流於形式。

陳偉杰說，市府投入資源推動諮商服務方向正確，但偏鄉資源分布不均與行政減量缺乏量化指標仍是致命傷，包括淡水、八里等偏鄉資源落差問題依然嚴峻，老師要花更多交通時間才能尋求諮商，要求教育局承諾優先在北海岸地區學校增設合作諮商據點，或採用巡迴駐點、遠距諮商等方式，讓偏遠地區教師能就近、無負擔地獲得專業協助。

教育局長張明文回應，基層教師確實承受許多行政及教學壓力，包含行政庶務、家長溝通及備課壓力等等，在教案及文書工作等已導入AI可減輕8成到9成左右的工作量，有具體成效。另過去因主要與大學合作心理諮商，受限於地點位置，將在一個月內規劃北海岸地區教師諮商，讓偏鄉教師就近使用心理師商服務。

偏鄉 新北 教師 教育局 諮商輔導

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