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公幼延長照顧增至3小時 高雄教師工會籲先補足人力

中央社／ 高雄20日電
公立幼兒園的延長照顧，教育部原補助最長2小時，今年9月起將延長為3小時。高雄市教育工會今天表示，「多出來的一小時誰來做？」市府應先解決人力缺口並提升照顧品質。幼稚園示意圖。圖／AI生成
公立幼兒園的延長照顧，教育部原補助最長2小時，今年9月起將延長為3小時。高雄市教育工會今天表示，「多出來的一小時誰來做？」市府應先解決人力缺口並提升照顧品質。幼稚園示意圖。圖／AI生成

公立幼兒園延長照顧，教育部原補助最長2小時，今年9月起將延長為3小時。高雄市教育工會今天表示，「多出來的一小時誰來做？」市府應先解決人力缺口並提升照顧品質。

教育部今年8月修正「教育部國民及學前教育署補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」，並於9月1日正式生效，其中將補助從最多2小時（通常是下午4時到6時），增加為最多3小時。

高雄市教師職業工會理事長李雅文透過新聞稿表示，延長照顧回應家庭托育需求，方向值得肯定，但地方政府不能只是把時間往後延，而應思考「多出來的一小時，誰來做？用什麼待遇來做？孩子能否獲得有品質的照顧？」

李雅文指出，提供延長服務前，市府應先解決人力缺口；延長照顧集中於下午至傍晚，工時零碎不易招募人才。高雄不應把「至多3小時」直接變成園所必須提供3小時，影響原本教保人員工時。市府應建立穩定的人力、代班及支援機制。

此外，李雅文提及，延長照顧前2小時的新台幣400元鐘點費，原本就未包含在前次鐘點費調升中。目前全國僅新竹調高至480元，高雄市政府應一併重新檢討。中央說明地方可依實際需求調整鐘點費，高雄應依招募困難、服務時段及工作負荷合理加碼。

公幼 延長照顧 高雄 幼兒園

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