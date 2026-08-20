公立幼兒園延長照顧補助 9月起增至3小時

公立幼兒園的延長照顧，教育部過去補助2小時，今年9月起將延長為3小時，讓公幼有更多資源回應家長的托育需求。不過台灣教育產業工會認為，人力不足問題仍待解決。

公立幼兒園下課時間較早（通常是下午4時），讓雙薪家庭很不方便，近年教育部透過補助，讓公幼開設課後延長照顧2小時（通常是下午4時到6時），但對都會區的家長來說還是太早。

教育部今年8月修正「教育部國民及學前教育署補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」，並於9月1日正式生效，其中將補助從最多2小時，增加為最多3小時。

教育部同時核定新的補助基準，幼兒園每增加一名照顧人力，最高可補助新台幣85萬元；鐘點費和加班費扣除家長繳費後不足支應的費用，前2小時最多補助400元，第3小時最多500元。

台灣教育產業工會（台教產）等9個縣市工會今天聯合發布新聞稿，教育政策智庫執行長楊逸飛表示，這項政策回應家庭托育需求，但下午至傍晚時段，不容易招募人力，未必能找到合適人員承接。當外聘人力不足時，恐怕還是會回到現職教保服務人員身上，形成變相加班。

台教產建議進一步檢討延長照顧鐘點費，不只是第3小時，前2小時待遇也應提高。同時要建立延長照顧申請與需求評估機制，優先服務確有托育需求的家庭。如果公幼無法招募到適當人力，或現場條件不足以確保照顧安全，不應強制開班。