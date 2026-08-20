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高雄墜樓教師之妻泣訴夫遭貼「教學不力」標籤、一步步被逼進死角

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市林姓國小男教師不幸身亡，家屬要求真相、還給死者尊嚴。圖／取自高雄市教育產業工會粉專
高雄市林姓國小男教師不幸身亡，家屬要求真相、還給死者尊嚴。圖／取自高雄市教育產業工會粉專

高雄市林姓國小男教師墜樓身亡昨辦告別式，家屬不滿校方將責任全推給已經不能說話的人，今天發文指控，死者想轉校，負面標籤已經早一步傳到新學校，死後還要被校方公開指控「教學不力」，連最後的尊嚴也不留。籲請高雄市政府啟動調查，還原事實真相。

53歲林姓男老師8月11日中午在住家墜樓身亡，不過家屬質疑死者遭職場霸凌與被迫調校承受巨大壓力，今由高雄市教育產業工會代發追悼文。

林妻說，今年3月開始，丈夫擔任教學組長的職務被撤換，選擇擔任導師的權利也被封鎖，當時校長僅用一句「家長要發動連署」，要求他換個環境，從未給過正式的調查報告。

今年4月時，丈夫身心俱疲、瀕臨崩潰，想請長期病假休養，卻被要求自行尋找代理人，甚至遭校長以曠職威嚇，要求他必須在家帶病辦公。

林妻說，為了生存與家庭，丈夫調往新學校，以為只要換學校就能重新開始，報到才發現，未經證實的教學不力負面標籤，比他更早一步傳到新學校，「那一刻他心裡最後一盞燈，徹底熄滅了。」

林妻表示，他的丈夫生前個性溫和、事事隱忍，如今已無法再開口為自己辯解，身為他的妻子，懇求社會大眾與高雄市政府不要再抹黑一位已逝的老師，另請市府啟動調查，還原事實真相，「在他生命最後的那幾個月裡，究竟承受了什麼樣的職場壓迫？為什麼一位資深的老師，最後會找不到任何一條可以活下去的路？」

「他只是一位想把學生教好的基層小老師，卻一步步被逼進了死角。」林妻沉痛說，她看著丈夫從一位喜歡與孩子互動的老師，變得夜夜失眠、焦慮恐慌。「他是一位好丈夫、好老師，更是孩子們深愛的父親。他以捨命明志，我希望能替他守住一生的清白，給孩子們、給深愛他的家人，一個清楚而真實的答案」。

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已故林姓教師的妻子發出追悼文，盼追求真相及為死者爭取尊嚴。圖／取自高雄市教育產業工會粉專
已故林姓教師的妻子發出追悼文，盼追求真相及為死者爭取尊嚴。圖／取自高雄市教育產業工會粉專

標籤 墜樓 高雄

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