影／中市4歲女童疑遭教保園施暴 母淚訴女兒爆哭24小時無法入睡

台中市廖姓家長今天控訴說，她的4歲女童到西屯區某私立幼兒園就讀時，因推倒椅子等事，被教保員按壓、掐及拖拽致全身多處瘀傷。她已驗傷提告，一定告到底，要向這所幼兒園求償，賠償將全數捐給家扶中心。

陪同開記者會的市議員林祈烽說，家長已經舉證明確，包括有驗傷單和相關事證，教育局應該在接獲通報的第一時間就要入園調查，完整蒐證，不能讓園方有機會湮滅證據。

他同時說，網路上有其他家長檢舉，這位教保員先前在其他幼兒園也曾經有施暴情形，所以合理懷疑這是稽查制度的缺失，造成縱容這名教保員有辦法繼續霸凌和虐待下一名幼兒。

記者致電被指控的幼兒園，接電話老師說，他們已在處理中，不接受採訪。但林祈烽在記者會中也表示，他與幼兒園連繫時，該幼兒園曾說出「這社會還有良善跟良知嗎？」態度令人費解，教育局應該進一步查明其管理情形。

廖姓家長泣訴，她17日去接女兒時就發現情緒不對，返家後換衣服時突然看到腋下紅腫瘀青，並爆哭說被那位老師施暴。她說，因女兒搬倒了一個椅子，老師嚴厲要求扶起，因為沒有照做，並抓了一下桌布。老師說是為了怕小孩被碗筷砸傷才會趕緊托住小孩。但從力學等角度，是不可能造成這樣的傷痕的。而且女兒為此心靈受傷，整整24小時無法入睡。

教育局指出，8月18日接獲陳情已到園了解，並掌握相關佐證資料，依規積極展開調查，如有違法，一定嚴懲嚴辦。

林祈烽今在議會質詢此事，指案件8月17日周一發生、家長周二通報、不適任人員審議委員會周三審議是否受理案件，教育局今天才派員調查，案件發生迄今已經第4天，動作實在太慢，證據保全會不會出問題？

中市副市長鄭照新說，兒虐一定是零容忍，教育局之後一定會找出真相、釐清事實，若有兒虐情況也一定會採取對應作為。