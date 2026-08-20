快訊

被控離家12年搶亡母遺產 徐懷鈺反擊：在關係中受盡委屈

印尼又爆規模5.7地震！深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

2026平日國旅補助開跑！申請資格、使用方式、規則一次搞懂

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中市4歲女童疑遭教保園施暴 母淚訴女兒爆哭24小時無法入睡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市廖姓家長今天控訴說，她的4歲女童到西屯區某私立幼兒園就讀時，因推倒椅子等事，被教保員按壓、掐及拖拽致全身多處瘀傷。記者黃寅／攝影
台中市廖姓家長今天控訴說，她的4歲女童到西屯區某私立幼兒園就讀時，因推倒椅子等事，被教保員按壓、掐及拖拽致全身多處瘀傷。記者黃寅／攝影

台中市廖姓家長今天控訴說，她的4歲女童到西屯區某私立幼兒園就讀時，因推倒椅子等事，被教保員按壓、掐及拖拽致全身多處瘀傷。她已驗傷提告，一定告到底，要向這所幼兒園求償，賠償將全數捐給家扶中心。

陪同開記者會的市議員林祈烽說，家長已經舉證明確，包括有驗傷單和相關事證，教育局應該在接獲通報的第一時間就要入園調查，完整蒐證，不能讓園方有機會湮滅證據。

他同時說，網路上有其他家長檢舉，這位教保員先前在其他幼兒園也曾經有施暴情形，所以合理懷疑這是稽查制度的缺失，造成縱容這名教保員有辦法繼續霸凌和虐待下一名幼兒。

記者致電被指控的幼兒園，接電話老師說，他們已在處理中，不接受採訪。但林祈烽在記者會中也表示，他與幼兒園連繫時，該幼兒園曾說出「這社會還有良善跟良知嗎？」態度令人費解，教育局應該進一步查明其管理情形。

廖姓家長泣訴，她17日去接女兒時就發現情緒不對，返家後換衣服時突然看到腋下紅腫瘀青，並爆哭說被那位老師施暴。她說，因女兒搬倒了一個椅子，老師嚴厲要求扶起，因為沒有照做，並抓了一下桌布。老師說是為了怕小孩被碗筷砸傷才會趕緊托住小孩。但從力學等角度，是不可能造成這樣的傷痕的。而且女兒為此心靈受傷，整整24小時無法入睡。

教育局指出，8月18日接獲陳情已到園了解，並掌握相關佐證資料，依規積極展開調查，如有違法，一定嚴懲嚴辦。

林祈烽今在議會質詢此事，指案件8月17日周一發生、家長周二通報、不適任人員審議委員會周三審議是否受理案件，教育局今天才派員調查，案件發生迄今已經第4天，動作實在太慢，證據保全會不會出問題？

中市副市長鄭照新說，兒虐一定是零容忍，教育局之後一定會找出真相、釐清事實，若有兒虐情況也一定會採取對應作為。

台中市廖姓家長今天控訴說，她的4歲女童到西屯區某私立幼兒園就讀時，因推倒椅子等事，被教保員按壓、掐及拖拽致全身多處瘀傷。記者黃寅／攝影
台中市廖姓家長今天控訴說，她的4歲女童到西屯區某私立幼兒園就讀時，因推倒椅子等事，被教保員按壓、掐及拖拽致全身多處瘀傷。記者黃寅／攝影

女童 女兒 林祈烽 幼兒園

延伸閱讀

兒遭不當對待母痛訴心碎 幼兒園回應：老師已離職、配合後續調查

台中驚見母當街拉扯女兒還試圖丟包 母坦承「這原因」壓力大管教過當

幼兒園涉不當對待幼童 苗栗縣府：如案情屬實最高可罰60萬

當事老師已停職！家長發文控對孩童不當管教 頭份某私立幼兒園道歉了

相關新聞

影／中市4歲女童疑遭教保園施暴 母淚訴女兒爆哭24小時無法入睡

台中市廖姓家長今天控訴說，她的4歲女童到西屯區某私立幼兒園就讀時，因推倒椅子等事，被教保員按壓、掐及拖拽致全身多處瘀傷。她已驗傷提告，一定告到底，要向這所幼兒園求償，賠償將全數捐給家扶中心。

動漫赤裸置入菸品廣告 家長憂成菸害防制漏洞籲下架

董氏基金會接獲家長檢舉，指出台灣多個影音平台連載播出的動畫《尼古＊喵》，片中不僅頻繁出現吸菸畫面，更清楚呈現真實菸品品牌及包裝，甚至安排主角示範如何將菸品與打火機一起攜帶。家長擔憂恐成為青少年菸害防制的重大漏洞，因此呼籲主管機關儘速依法處理，並下架該影片。

高雄墜樓教師之妻泣訴夫被貼「教學不力」標籤、一步步被逼進死角

高雄市林姓國小男教師墜樓身亡昨辦告別式，家屬不滿校方將責任全推給已經不能說話的人，今天發文指控，死者想轉校，負面標籤已經早一步傳到新學校，死後還要被校方公開指控「教學不力」，連最後的尊嚴也不留。籲請高雄市政府啟動調查，還原事實真相。

台中某私立幼兒園遭控不當管教 4歲女童被按掐、拖拽全身傷

台中市西屯區一所私立幼兒園驚傳疑似管教不當事件，家長控訴指，4歲女童三周前剛入園就讀，疑似課程中推倒椅子，被教保員按住、掐及拖拽致全身挫傷；家長送醫驗傷，並退園、通報台中市府，園方今日已將該名教保員停職，園方指出，「社會的良善在哪裡？」並說園方不便說明，由教育局統一回應。

高中就找到熱情 他打造高屏「車美王國」還助青年創業

從身無分文的洗車小幫手，到高屏地區擁有8家店面的品牌創辦人，「彩光車體美容」創辦人許偉聖用10年時間詮釋了何謂匠人精神。高中就讀餐飲科的他，憑著對汽車美容的熱愛，一路靠打工存錢、四處征戰考照，不僅磨練出一身好本領，更建立一套技術全套轉移的加盟體系，帶領無數想學一技之長的青年打造自己的車美事業。

外師教藝能？ 立委：學科專業誰認定

教育部自今年六月卅日起，開放外籍教師教授藝能科、體育、健康等非學科領域課程，引發關注。立委郭昱晴昨在立院質詢時憂心，為因應學生英語程度，恐導致教師被迫簡化教學內容，且外師的學科專業由誰認定？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。