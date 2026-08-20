動漫赤裸置入菸品廣告 家長憂成菸害防制漏洞籲下架

董氏基金會接獲家長檢舉，指出台灣多個影音平台連載播出的動畫《尼古＊喵》，片中不僅頻繁出現吸菸畫面，更清楚呈現真實菸品品牌及包裝，甚至安排主角示範如何將菸品與打火機一起攜帶。家長擔憂恐成為青少年菸害防制的重大漏洞，因此呼籲主管機關儘速依法處理，並下架該影片。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，家長檢舉該動畫雖然短暫出現戒菸的好處，但從第一集約3分56秒起即頻繁出現某品牌菸品，從菸盒到單支菸品，都有刻意、清楚可辨識的品牌呈現；甚至刻意安排主角從菸盒拿出數根菸，再將打火機放進菸盒中，示範如何方便一起攜帶。

林清麗質疑「為什麼一再給予真實菸品品牌特寫？」這已不只是單純劇情呈現，而是透過角色、情節與畫面反覆強化特定菸品品牌及吸菸形象，董氏基金會已正式行文主管機關，要求儘速依法懲處。

台灣家長守護婦幼權益協會秘書長駱怡汝說，該串流平台標示15歲以上才可觀看，但任何人都可以點選，統統看得到，而該影片內容除涉及強化吸菸、品牌推銷，還充滿喝酒、暴力等情節。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟秘書長唐仙美說，動漫深受青少年喜愛，網路平台傳播又快速，當真實菸品品牌透過角色、故事情節及反覆特寫出現在螢幕上，容易淡化青少年對菸害的警覺，甚至將吸菸與角色個性、生活風格及「酷」的形象連結。菸品廣告置入動漫，恐成為青少年菸害防制的重大漏洞，主管機關不能視而不見。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，香港衛生署近日已去函網路平台，要求在香港地區中止播送該動畫，原因是相關內容涉及香港《吸煙（公眾衛生）條例》對菸草廣告的禁止規範。

「同一部動漫，香港已經停播，台灣還要繼續播放？」王瀚陽說，若台灣政府不立即作為，不僅可能形成「香港不行、台灣可以」的錯誤訊息，更可能讓業者誤以為，只要將菸品品牌藏進動漫、戲劇或娛樂內容，就能遊走法律邊緣，呼籲主管機關儘速依法處理。

消基會名譽董事長游開雄表示，依菸害防制法第12條，菸品促銷或廣告不得利用電視、電影片、錄影物、電子訊號、電腦網路等方式宣傳；第25條亦明定，電視節目、戲劇表演或其他表演，不得特別強調吸菸之形象。數位時代的菸品行銷手法不斷翻新，主管機關更應積極執法，不能讓「娛樂內容」成為菸品廣告的保護傘。

律師指出，相關內容已涉及菸害防制法禁止菸品廣告及不得特別強調吸菸形象等規定；違法廣告業或傳播媒體業者，最高可處新台幣100萬元罰鍰。董氏基金會已彙整相關事證，正式行文主管機關要求依法查處。

※ 提醒您：吸菸有礙健康