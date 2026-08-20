台中某私立幼兒園遭控不當管教 4歲女童被按掐、拖拽全身傷

台中市西屯區一所私立幼兒園驚傳疑似管教不當事件，家長控訴指，4歲女童三周前剛入園就讀，疑似課程中推倒椅子，被教保員按住、掐及拖拽致全身挫傷；家長送醫驗傷，並退園、通報台中市府，園方今日已將該名教保員停職，園方指出，「社會的良善在哪裡？」並說園方不便說明，由教育局統一回應。

教育局指出，8月18日接獲陳情已到園了解，並掌握相關佐證資料，依規積極展開調查，如有違法，一定嚴懲嚴辦。

一名家長在社群發文指出，孩子在西屯區某幼稚園就讀，卻遭受不正當對待，孩子哭著表示在校有被教保員按住、掐及拖拽，回家換衣服發現孩子腋下、大手臂內側、大腿內側有多處傷痕。

家長質疑，事件發生後，教保員還繼續帶班，而且接孩子時，三名教保員都沒有提到衝突事件，目前已經驗傷，並通報主管機關介入調查。

民進黨市議員林祈烽今在議會質詢此事，指案件8月17日周一發生、家長周二通報、不適任人員審議委員會周三審議是否受理案件，教育局今天才派員調查，案件發生迄今已經第4天，證據保全會不會出問題？孩子全身瘀青受傷嚴重，教育局還要好幾天才入校調查，流程需不需要改進？

教育局長蔣偉民表示，能否入校調查，需一定程序，該程序是中央規定、全國一致，是否真的有兒虐案件，要經過審議委員會調查小組初步確認。

中市副市長鄭照新說，兒虐一定是零容忍，教育局之後一定會找出真相、釐清事實，若有兒虐情況也一定會採取對應作為。

教育局轉述園方說法指出，當天午餐前，園內教保員在備餐，桌面已鋪好桌巾並盛好白飯。幼生自行離開團體區，至備餐區爬上桌面並推倒椅子、拉桌巾，教保員擔心瓷碗掉落砸傷，遂以雙手托起幼生移開，致造成幼生腋下紅腫及瘀青。當天下午家長入園並了解事發經過，園方當下即致歉並表達關切；園方今日已將該名教保員停職。

教育局指出，8月18日接獲1999話務中心通報後，隨即電洽家長了解相關訊息，並請提供相關佐證資料，教育局依規今日召開台中市教保服務機構不適任人員認定委員會下設審查小組會議受理此案，並展開調查，盡早釐清案情，毋枉毋縱，如有違法，一定嚴懲嚴辦。