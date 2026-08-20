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外師教藝能 立委：學科專業誰認定

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

教育部自今年六月卅日起，開放外籍教師教授藝能科、體育、健康等非學科領域課程，引發關注。立委郭昱晴昨在立院質詢時憂心，為因應學生英語程度，恐導致教師被迫簡化教學內容，且外師的學科專業由誰認定？

教育部政務次長張廖萬堅強調，外師學科專業資格由教育部認定，認定程序嚴謹，並採偕同教學方式，不會取代或排擠本國師資。

為了達成二○三○雙語政策目標，教育部日前修正各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法，開放外籍教師於高級中等以下學校教授生活、藝文、體育、健康等非學科領域課程。

郭昱晴表示，語言領域課程希望透過創造英語學習環境，方向值得肯定，但雙語教育不能只看ＫＰＩ，也不能將其他學科變成英語學習的工具。

郭昱晴指出，一線教師也對此提出疑慮，包括外師的學科專業由誰認定？體育、藝術等專業又由誰把關？此外，如何確保學科內容不被稀釋也是重要問題，體育課包含運動技能、健康等內容，藝術課則著重美感學習，若為因應學生英語程度，恐導致教師被迫簡化教學內容，反而影響學科學習。

張廖萬堅表示，此次修法是配合外國專業人才延攬及僱用法修正，增列高中以下學校得聘僱符合資格的外國專業人才，擔任語言、藝能及活動等領域教學。外師的學科專業資格由教育部認定，採偕同教學方式，不會取代或排擠本國師資。

立委 郭昱晴 體育

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