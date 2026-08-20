聽新聞
0:00 / 0:00

數位學習 全球踩煞車 台灣卻加速

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

根據聯合國教科文組織統計，今年已有一一四個教育系統訂有全國性校園手機禁令或限制，占全球約百分之五十八，政策焦點也轉向如何在科技應用與兒少保護間畫出界線。親職講師趙逸帆指出，台灣對社群平台最低使用年齡、查驗及兒少帳號安全設計，仍缺乏完整規範，主張應建立兒少社群平台分齡保護制度。

短影音與演算法影響心理健康、專注力及睡眠，手機衍生課堂分心、霸凌與偷拍，生成式ＡＩ則可能造成作業代寫、基礎能力弱化及隱私風險，各國紛紛收緊手機、社群與ＡＩ使用。為此，挪威宣布自今年秋季起，校園使用生成式ＡＩ將採分齡管理，國小原則禁用、國中須由教師指導，高中再逐步培養負責任使用能力；澳洲、法國等國也陸續限制未成年人使用社群平台，巴西、紐西蘭及美國多州則強化校園手機管理。

長期關注兒少數位保護的趙逸帆指出，全球政策逐漸形成「校內管手機、校外管平台」兩條路線，但台灣仍缺乏完整規範。為此，他發起連署，主張建立兒少社群平台分齡保護制度，包括未滿十八歲帳號預設最高隱私、限制陌生人私訊、降低深夜推播與成癮設計，並要求平台公布兒少安全報告。

國家教育研究院長林從一表示，數位科技進入教育現場已經難以避免，與其抗拒，不如思考如何適當運用；相較於家庭，學校可以透過課程設計與共同規範，提供較完整的引導。但數位學習仍須設下界線，學生接觸ＡＩ或平板前，應先建立真實世界經驗與基礎能力，導入年齡也應由跨領域專家共同研議。

教育部表示，已建置校園網路有害資訊防護機制，與iWIN合作阻擋色情、暴力等內容，並且提供數位素養教材及教師培訓。校園手機管理則仍依二○一九年公布的使用原則。

數位學習 演算法 兒少

延伸閱讀

108課綱上路7年 EdYouth調查揭近半學生不懂AI規範、選社團成升學投資

學檔抄襲頻傳…盼課綱納AI倫理、學術倫理

科學人／太早滑社群會影響成績？研究：數學、閱讀表現較差

前進嘉義縣深化公平待客精神 南山人壽打造「樂齡數位金融學堂」

相關新聞

外師教藝能 立委：學科專業誰認定

教育部自今年六月卅日起，開放外籍教師教授藝能科、體育、健康等非學科領域課程，引發關注。立委郭昱晴昨在立院質詢時憂心，為因應學生英語程度，恐導致教師被迫簡化教學內容，且外師的學科專業由誰認定？

數位學習 全球踩煞車 台灣卻加速

根據聯合國教科文組織統計，今年已有一一四個教育系統訂有全國性校園手機禁令或限制，占全球約百分之五十八，政策焦點也轉向如何在科技應用與兒少保護間畫出界線。親職講師趙逸帆指出，台灣對社群平台最低使用年齡、查驗及兒少帳號安全設計，仍缺乏完整規範，主張應建立兒少社群平台分齡保護制度。

生生用平板 未達標問題先浮現

教育部加速推動「生生用平板」，盼四年內逐步達成一人一機，但政策尚未達標，設備管理、教師培力、學生分心、視力與家庭３Ｃ教養等問題已浮上檯面。第一線教師直言，真正困難的從來不是發平板，而是怎麼用。

偏鄉久任獎金擴大？教育部：9月討論

立法院教育及文化委員會昨下午審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」，朝野立委針對偏鄉基礎設施、久任獎勵、教師培育等提出修法建議。其中針對久任獎金是否擴大納入專任運動教練、護理師及營養師等專業人力，教育部表示預計九月討論。

一校兩制 偏鄉任教獎勵 深耕教師吃不到

為提高偏鄉教師服務誘因，教育部針對自願赴偏遠地區服務的校長及教師，給予特別獎勵，包括傷害保險、國內外參訪補助與長期服務的進修表揚等，然而根據現行「偏遠地區學校教育發展條例」（以下簡稱偏鄉條例）規定，該獎勵卻僅針對二○一九年後赴偏鄉老師才適用，導致出現「一校兩制」亂象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。