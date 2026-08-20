數位學習 全球踩煞車 台灣卻加速

根據聯合國教科文組織統計，今年已有一一四個教育系統訂有全國性校園手機禁令或限制，占全球約百分之五十八，政策焦點也轉向如何在科技應用與兒少保護間畫出界線。親職講師趙逸帆指出，台灣對社群平台最低使用年齡、查驗及兒少帳號安全設計，仍缺乏完整規範，主張應建立兒少社群平台分齡保護制度。

短影音與演算法影響心理健康、專注力及睡眠，手機衍生課堂分心、霸凌與偷拍，生成式ＡＩ則可能造成作業代寫、基礎能力弱化及隱私風險，各國紛紛收緊手機、社群與ＡＩ使用。為此，挪威宣布自今年秋季起，校園使用生成式ＡＩ將採分齡管理，國小原則禁用、國中須由教師指導，高中再逐步培養負責任使用能力；澳洲、法國等國也陸續限制未成年人使用社群平台，巴西、紐西蘭及美國多州則強化校園手機管理。

長期關注兒少數位保護的趙逸帆指出，全球政策逐漸形成「校內管手機、校外管平台」兩條路線，但台灣仍缺乏完整規範。為此，他發起連署，主張建立兒少社群平台分齡保護制度，包括未滿十八歲帳號預設最高隱私、限制陌生人私訊、降低深夜推播與成癮設計，並要求平台公布兒少安全報告。

國家教育研究院長林從一表示，數位科技進入教育現場已經難以避免，與其抗拒，不如思考如何適當運用；相較於家庭，學校可以透過課程設計與共同規範，提供較完整的引導。但數位學習仍須設下界線，學生接觸ＡＩ或平板前，應先建立真實世界經驗與基礎能力，導入年齡也應由跨領域專家共同研議。

教育部表示，已建置校園網路有害資訊防護機制，與iWIN合作阻擋色情、暴力等內容，並且提供數位素養教材及教師培訓。校園手機管理則仍依二○一九年公布的使用原則。