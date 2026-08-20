生生用平板 未達標問題先浮現

教育部加速推動「生生用平板」，盼四年內逐步達成一人一機，但政策尚未達標，設備管理、教師培力、學生分心、視力與家庭３Ｃ教養等問題已浮上檯面。第一線教師直言，真正困難的從來不是發平板，而是怎麼用。

「老師，我只是查資料。」學生手上的平板原本為學習而發，卻常切到無關頁面，甚至趁機玩遊戲，教師要求關閉或收回，卻又可能面臨「不是教育部發的嗎」的質疑。一名國中教師批評「政策跑得比教室快」，不少教師仍在摸索平板教學，教材與教學模式尚未成熟，第一線卻已被要求加速導入ＡＩ。

他指出，學生分心、親師衝突與校事會議風險，讓部分教師乾脆少用平板；設備充電、借還、維修與更新，也常集中在資訊組長身上。若再以開機率、使用率等ＫＰＩ考核，數位教學恐淪為「為考核而開機」。

新北市北大國小教師陳民峰表示，部分國家近年重新檢討校園數位設備，也顯示數位化未必直接提升學習成效，反而可能衍生視力與專注力問題。建議政府應訂定使用時間與健康指引，並透過研究釐清平板與傳統教學各自適用的情境。

自由講師莊越翔表示，「生生用平板」原意是縮小城鄉數位落差，但若教師培力、家庭陪伴與學校支援不足，反而可能讓數位階級更加固化，尤其偏鄉即使設備到位，也未必能轉化為學習成效。

新泰國中數學教師劉繼文支持平板融入教學，但認為應視為教室基本設備，由教師依課程需求自主使用，不宜以開機率或績效考核強迫推動。若以行政考核逼迫數位轉型，反而容易引發基層反彈。

教育部表示，已補助各縣市成立數位學習推動辦公室，提供行政、教學及資訊人力支，另發布數位教學、家長知能及生成式ＡＩ使用指引。平板教學原則上搭配紙本與分組討論，單堂使用不超過卅分鐘，開機率僅供掌握設備使用與資源調度，並非考核指標。