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偏鄉久任獎金擴大？教育部：9月討論

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

立法院教育及文化委員會昨下午審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」，朝野立委針對偏鄉基礎設施、久任獎勵、教師培育等提出修法建議。其中針對久任獎金是否擴大納入專任運動教練、護理師及營養師等專業人力，教育部表示預計九月討論。

根據現行偏遠地區久任獎金規定，教師於偏遠地區學校連續服務滿八年，可領七萬元獎金，服務滿十一年可領十一萬元；於特殊偏遠地區學校服務滿八年，可領十萬元，服務滿十一年，可領十五萬元；極度偏遠地區學校服務滿八年，可領十五萬元，服務滿十一年，可領廿二萬元。

國教署也在今年五月公告放寬代理教師跨校年資認定，只要聘期屆滿且經原校認定表現良好，並持續於偏鄉任教，即可併計年資，從原先限原校續任，轉為認定偏鄉服務意願。

不過立委蔡春綢表示，偏鄉學校穩定運作不只仰賴校長及教師，行政人員、專任運動教練、護理師及營養師等專業人力同樣不可或缺，但現行法規未將這些人員納入相關保障，恐保障不足。

立委張雅琳則建議，參考消費者物價指數（ＣＰＩ）建立定期調整機制，若教師因原校未開缺等非可控因素離開偏鄉學校，年資也應允許合併計算，避免年資歸零，影響教師赴偏鄉任教意願。

教育部國教署長彭富源表示，受到財劃法影響，相關經費須由地方政府支應，以校護為例，全台有一一四九人，若納入久任獎金，每年將增加約二點五億元支出，因此修法前仍須充分蒐集地方政府意見，預計九月與地方政府溝通；至於依物價指數調整久任獎金，也會納入討論。

偏鄉 獎金 教育部

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