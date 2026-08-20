一校兩制 偏鄉任教獎勵 深耕教師吃不到

為提高偏鄉教師服務誘因，教育部針對自願赴偏遠地區服務的校長及教師，給予特別獎勵，包括傷害保險、國內外參訪補助與長期服務的進修表揚等，然而根據現行「偏遠地區學校教育發展條例」（以下簡稱偏鄉條例）規定，該獎勵卻僅針對二○一九年後赴偏鄉老師才適用，導致出現「一校兩制」亂象。

台灣教育產業工會等八大教師工會表示，傷害保險不應該淪為獎勵措施，呼籲教育部與立法院應盡速修法。台教產理事長郭彥成強調，「新任轉任有保障、長期深耕無保障」的一校兩制怪象，已嚴重打擊教師留任士氣。

教育部則表示，預計九月底前與地方政府研商，於蒐集偏鄉地區學校現場回饋意見後，適時檢討評估。

偏遠地區學校因交通不便且氣候條件嚴苛，教職員工日常上下班面臨極高的通勤風險。根據教育部最新統計，一一四學年度偏遠地區國中小共計一一六二校、教師約一萬八一三○人，高中職則有廿八校、教師一八三九人。

郭彥成指出，現行偏鄉條例規定，在非偏遠地區服務成績優良且自願赴偏遠地區服務的校長及教師，應給予特別獎勵。不過，落實至子法獎勵辦法時，卻限定須由非偏遠地區自願赴任，適用對象也畫定於獎勵辦法立法之後的一○八學年度起新任與轉任教師，導致全台在二○一九年前即深耕偏鄉教育的現職教師，根本未能使用傷害保險補助。

高雄市教師職業工會理事長李雅文表示，偏鄉山路坍方、落石砸落等通勤風險，是全體偏鄉教育工作者每日面臨的威脅，保險是必要生命安全保護，本就該由法律明定保障，教育部卻將相關保險納入特別獎勵範疇，導致傷害保險被限縮為自願赴偏鄉服務者的獎勵措施，直批制度荒謬。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡也說，偏鄉學校的健全運作，絕非僅靠校長與教師，幹事、護理師等行政團隊同樣是不可或缺的骨幹。然而現行法規將傷害保險補助僅限於「校長及教師」，讓每日承受相同艱辛通勤與天災威脅的行政人員慘淪二等公民。

為此，台灣教育產業工會等八大教師工會呼籲盡速修法，讓偏遠地區學校校長及教職員工除依法參加相關保險外，應由主管機關另行投保傷害保險；另針對在非偏遠地區服務成績優良且自願赴偏遠地區服務的校長及教職員，仍應給予特別獎勵。