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偏鄉教育修法拚留才 久任獎金擬擴大？教育部：9月討論

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日下午審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」。記者柯美儀／攝影
立法院教育及文化委員會今日下午審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」。記者柯美儀／攝影

偏鄉學校長期面臨師資不足、教師流動率高及代理教師不穩定等問題，立法院教育及文化委員會今（19）日下午審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」，朝野立委針對偏鄉基礎設施、久任獎勵及專聘教師制度等提出修法建議。其中針對久任獎金是否擴大納入專任運動教練、護理師及營養師等專業人力，教育部表示預計9月進行討論。

草案經討論，最終修正第9、12、15、17條。其中，第9條增列偏遠地區學校可編列經費，用於數位、藝文、體育、圖書館等基礎設施營運維護，以及強化學生心理健康與多元支持。

第12條則針對原住民族地區教學場所放寬建築安全相關規定。立委伍麗華指出，新竹縣尖石鄉新光國小司馬庫斯實驗分班由族人自主興建，23年來受限於現代建築及土地法規，始終無法取得建造及使用執照。

經討論後，修法將允許原住民族地區教學場所，以建築師或相關技師出具的結構安全鑑定證明，以及消防主管機關查驗合格的簡易消防安全設備配置平面圖，替代合法建築物證明文件，並每年報主管機關備查。

在教師專業發展方面，第15、17條新增中央主管機關應統籌規劃偏鄉教師專業發展支持機制，協調地方主管機關、學校、師資培育之大學、非營利組織、民間團體及專業機構等公私部門資源，提供偏遠地區學校各類教職員多元方式之專業發展服務，並運用相關資源推動教學創新及教師專業發展。

此外，立委蔡春綢指出，偏鄉學校穩定運作不只仰賴校長及教師，行政人員、專任運動教練、護理師及營養師等專業人力同樣不可或缺，但現行法規未將這些人員納入相關保障，恐有保障不足問題。

立委張雅琳則關注偏鄉教師久任獎金，建議建立定期調整機制，可參考消費者物價指數（CPI）檢討獎金額度；若教師因原校未開缺等非可控因素離開偏鄉學校，年資也應允許合併計算，避免年資歸零，影響教師赴偏鄉任教意願。

對此，教育部國教署署長彭富源表示，受到財劃法影響，相關經費須由地方政府支應，以校護為例，全台有1149人，若納入久任獎金，每年將增加約2.5億元支出，因此修法前仍須充分蒐集地方政府意見，預計9月與地方政府進一步溝通討論；至於依物價指數調整久任獎金，也會納入後續討論。

教育部 偏鄉教育 修法 獎金

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