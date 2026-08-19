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金典文學改編媒合會 13作品朝原創IP邁進

中央社／ 台北19日電

國立台灣文學館（台文館）今天舉行「金典文學改編媒合會──影視場」，共推介13部台灣文學作品，朝原創IP邁進，開發跨域合作發展的可能。

本次影視場現場提案的5部「推薦題材」包括連明偉「槍強搶嗆」、張郅忻「秀梅」、陳芊榕「神奇漢藥房」、劉克襄「流火：鹿野忠雄的臺灣養成」、廖瞇「小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公」等作品。

8部「潛力洽談推介題材」包括梁廷毓「神靈越界」、馬翊航「假城鎮」、桂春．米雅「邊界 那麼寬」、卓璽「伊萬的踟躕」、瞿筱葳「訪父記」、黃開洋「味道的航線」、許恩恩「在女與公之間」、林俊頴「七月爍爁」等作品。

台文館長陳瑩芳致詞表示，台文館舉辦文學作品改編媒合會，回應文化部李遠部長對金典獎得獎作品「在獲獎後開啟下一段旅程及跨機關合作」的期待。繼去年首度嘗試後，今年媒合會再次串連影視局及文策院，進一步強化產業對接，與文策院共同整合出版轉影視媒合、文學跨域改編。

陳瑩芳表示，除已先辦理音樂場媒合活動外，亦透過文策院 IP Meetup 線上專區長期推介作品，影視場更深化整合「前期提案培訓」、「擴大影像／圖像／表演藝術產業媒合」及「持續洽談追蹤」的全方位機制，為創作者、出版社與內容產業搭起最踏實的橋梁，讓台灣文學內容走得更遠，也帶動文化內容產業更加蓬勃。

文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉表示，台灣文學是最豐沛的故事寶庫，透過媒合會讓文學作者與影視產業夥伴直接交流，為作品尋找跨域合作的可能。

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