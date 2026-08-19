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科技業高薪拉力猛、學校內推力強 北市理工科教師出走

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
科技業高薪拉力猛、學校內推力強，北市理工科教師近年跨域轉行。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照
科技業高薪拉力猛、學校內推力強，北市理工科教師近年跨域轉行。示意圖，非新聞事件當事人。聯合報系資料照

科技業大幅徵才，近年更將觸角伸向理工科教師，因薪資幅度差異太大，教師出走，代理教師荒更是雪上加霜。北市教育界坦言，招聘代理教師困難，有時第八招都還招不到，且目前業界拉力猛、校內推力強，容易吸走年輕教師。

北市一名明星高中資深教師觀察，過往教育環境單純，師生之間純粹是教學、生活作息等行為教導，近年恐龍家長插手學校教育太嚴重，不少理工科男教師轉換跑道到企業界，這兩、三年尤其明顯，又以20、30幾歲最多，除了高中，中小學也有類似狀況。

該名教師直言，招聘代理教師困難，有時第八招都還招不到老師；每到開學前夕，就會有學校一直在徵求，甚至也歡迎退休教師來兼職。

大安高工校長楊益強分析，產業界一定會吸走20、30幾歲年輕教師，倒是40多歲的中生代教師已無可能，一方面是業界更偏好年輕族群、年輕教師若想要趕快賺到錢，就會往產業邁進，二來是中生代教師已有家庭和孩子，習慣當前生活，不太容易被吸走。他舉例，北市一間高職不到30歲的校友，返校任教數年，最後選擇轉職到科技業。 

楊益強說，台積電等科技產業行情好，新聞發酵之下，更多教師願意進到產業界，而且教學環境惡劣，愈來愈多人不願意投入教職，例如一名實習老師寧願去業界，也比待在教育現場來得好。

楊益強無奈，完全招聘不到年輕人來擔任職科教師，現在找到正式教師都是「網內互打」，拉別校教師過來；各校也無法像以前眾多人選「擇優」聘用，只要能找到可以9月開學上課就好了。

台北市教師會總幹事陳志杰表示，業界拉力猛、校內推力強，任何一個人都會選擇從事理工行業，加上台灣AI、半導體產業發展等大環境因素，使得教師跨域科技業求職的狀況愈來愈明顯，短期內無法克服。

拉力部分，陳志杰舉例去年陽明交大碩士班理工科畢業生到外商公司工作，第一年月薪10萬元還不含獎金，反觀年資20多年的教師，即使到頂也才接近8萬元，兩者薪資真的差距太大；推力部分，校事會議處理檢舉案件，教師除了專心教學和班級經營，還必須戰戰兢兢地面對家長的關切。

陳志杰表示，教師在各縣市服務的薪資都一樣，北市物價和生活指數都高於其他縣市。即便教甄已修正為二次分發，彌補師資短缺，不少年輕教師同時考上北市和外縣市學校時，經優先比較福利、生活開銷、家鄉等條件，往往都是放棄台北資格，而到外縣市學校。 

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