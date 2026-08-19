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光州雙年展不見台灣館 李遠：持續抗議絕不放棄

中央社／ 台北19日電

文化部數度抗議韓國光州雙年展基金會逕自以國立台灣美術館英文館名（NTMoFA）替代台灣館（Taiwan Pavilion），文化部長李遠今天重申，絕不輕言放棄。

文化部日前以聲明強調，如果仍未獲主辦方正面回應，不排除採一切必要手段捍衛權益。李遠今天出席2026晴空季活動記者會前接受媒體訪問，再度表達文化部「絕不輕言放棄」的立場。

李遠提到，前幾天除找外交部林佳龍討論此事，昨天也找參展藝術家開會，藝術家們對他一致表示，絕不在沒有台灣館的名字下展覽，若不使用台灣館名稱，希望繼續抗議。

李遠強調，「我們絕不在沒有台灣館的名字下展出之外，我們也絕不輕易放棄，而且也不排除各種可能的措施做抗議。」

李遠 林佳龍 外交部

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