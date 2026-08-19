新住民子女前往東南亞交流 累積超過1千師生參與

新住民子女擁有多元文化背景和語言優勢，教育部鼓勵前往東南亞國家交流，提早培養跨國移動力，從113學年度至今已累計20間學校，超過1000名師生參與。

教育部今天發布新聞稿指出，自113學年度起推動的「新住民子女國際移動力發展計畫」，以新住民子女為優先參與對象，鼓勵與越南、印尼、馬來西亞、菲律賓等新南向國家交流，從跨國互動中認識不同文化、建立國際友誼。

由於計畫參與的學生年紀較小，國際交流活動採循序漸進方式辦理，由台校先與新南向國家學校視訊交流，透過線上互動認識彼此文化、建立交流基礎，再安排實體校際互訪。

以位於台南市的新豐高中為例，114學年度邀請越南師生來台，並和鄰近的長榮大學、後壁高中合作，共同舉辦5天文化交流活動，融入紙磚、藍曬、陶藝、天文、英語交流及台灣特色飲食課程，促進跨文化互動。

教育部表示，將持續推動新住民子女國際交流活動，鼓勵學校發展多元文化特色課程，提供學生與國際夥伴共同學習及交流的機會，培養跨文化溝通合作及全球視野等核心能力。