教育新血流失／國中特教師站前線救火！不解為同件事「一直繞圈」 盼校方當靠山

家茵擔任國中特教老師已經第三年，教導七、八、九年級的特殊孩子英文、數學和社會技巧。 剛入職時，她曾被繁重的工作量嚇到：「超累的！做滿三個月時，我還覺得自己應該撐不過三年就會離職。」不過，隨著經驗累積，她越來越懂得如何應對不同的學生，也順利堅持了下來。「比起單向講課，我更喜歡看到學生因為我的引導而進步，或在我的鼓勵下，願意嘗試原本不敢挑戰的事。」對她而言，學生們這些微小的改變，正是支撐她繼續留在教育現場的強大力量。

美台特教兩樣情 要發現學生身上的光

家茵在研究所時期曾赴美實習，觀察到台灣與美國德州在特教理念上有著顯著差異。台灣的特教多半採取「抽離式」教學，特殊生平時在普通班上課，只有在主科需要協助時，才會到資源班接受特教老師指導；而美國則強調依學生需求提供「最少限制環境」，除了資源班的抽離教學，特教老師也會直接進入普通班，在原班級內提供即時支持。雖然台灣也有「特教助理人員」會在童軍、家政、美術等實作課程進班協助，但主要學科仍以抽離教學為主。

此外，家茵發現美國的特殊生較少面臨歧視與排擠，她在實習時，甚至有特殊生獲選為校慶人氣王。反觀台灣，特殊生在校園中仍屬相對弱勢，不僅容易被貼上標籤，也常與同儕產生摩擦。這份深刻的觀察，讓回到台灣執教的家茵更堅定目標：「努力發掘學生身上的光，幫助他們看見自己的亮點與優勢，是我們在台灣非常重要的任務。」

家茵上課情形。圖／家茵提供

特教師個案多、負擔重 專業在學校「變得很廉價」

走入真實的教育現場後，家茵坦言實務與大學所學落差極大：「師培中心教你怎麼寫教案，但真的進到學校後，你才開始學怎麼當一個老師。」以特教老師必備的「心評報告（心理評量報告）」為例，大學時期接觸有限，往往是進到教學現場後，才被要求考取相關資格。

家茵無奈指出，每間學校的特教個案數量龐大，從評估、面談到撰寫報告，在在需要耗費大量時間與心力。現場教師在兼顧日常教學與其他份內工作的同時，幾乎難以負荷這份重擔；即便有補貼，金額與專業醫療院所兒童精神科的評估費用相比，仍顯得微乎其微。「心評是一項具備高度專業的工作，但在學校體制內，這份專業卻變得很廉價。」

教育現場文書處裡最疲乏 「教養外包」消耗老師心力

除了心評壓力，讓家茵最感到無力的，是永無止盡且重複的行政文書。「一樣的東西，你必須換不同的形式填上好幾遍。」她舉例，光是一份家長同意書，就分為初版、確認版、最終版，內容大同小異卻來回要求家長簽名；或是同一個學生申請不同服務時，即使基本資料與狀況毫無變動，仍得將所有流程重跑一次。這些反覆繞圈的繁文縟節層出不窮，也難怪基層教師頻頻呼籲「行政減量」，期盼刪減不必要的報告與文書。

家茵認同，完善的行政紀錄確實能保障學生權益，也能讓跨專業團隊準確掌握學生需求。但體制真正需要檢視的，是「如何整合流程」，避免讓老師將寶貴時間浪費在重複處理相同資訊上。

此外，教育第一線也是直面家長的第一線。家茵形容，特教老師的角色偏向「救火隊」，當孩子在校發生突發狀況時，需即時出面處理，並作為家長與導師間的溝通橋樑；而普通班導師則更像「保母」，屢屢面臨家長「教養外包」的窘境。「學生不寫、不交作業，跟家長反映也沒用，最後還是得由老師親自盯著完成。」這些額外耗費的心力，一點一滴消磨著老師們的教育熱忱。

受教師悲劇影響…想辦法保護自己 校方「支持度」是警訊

談及近期頻傳的教師悲劇，身處體制內的家茵坦言內心確實受到影響。雖然事件並非發生在周遭，不至於讓她產生「立刻辭職」的強烈念頭，但也喚醒了她的自我保護意識。「當你意識到教育主管機關未必每次都會站在老師這邊時，就會想辦法保護自己，例如保留相關證據，證明自己確實有把份內工作做好。」

當學生或家長產生不滿，老師往往是承受第一波砲火的箭靶。家茵強調，教師理當對自己的工作負責，但當爭議發生時，不該讓老師獨自承擔所有風險。若連校方都不願挺身而出，放任老師孤立無援地扛下所有責難，絕對是教育環境的一大警訊。「校方的消極不作為與缺乏支持，會讓老師覺得背後空無一物、失去依靠。」

即便真實的教育現場比想像中更加艱辛，家茵依然對未來抱持一絲期待：「希望體制能慢慢改善，讓老師們在感受到被支持的環境下，願意繼續留在這裡為孩子付出。」