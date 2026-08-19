打造沉浸式教學 原住民族學校師資、課程待解 教育部：持續補足需求

原住民族學校師資、學校治理、課程教材等問題待解。立法院教育及文化委員會今（19）日審查「原住民族學校法草案」，立委指出，現階段要打造沉浸式族語教學環境，但面臨族語師資不足、不同族群語言教學及學校治理等挑戰。教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部已透過專長課程及原住民族議題學分班，培育具相關專長的教師，未來將持續透過師資培育體系補足需求。

立委蘇巧慧指出，若要打造沉浸式族語教學環境，從教師到行政人員要多少人？這些人到底要有多少是具有原住民身分、多少是具備族語能力？也要考量不同族群學生應沉浸在哪一種族語環境，相關問題若未釐清，推動學校仍有相當難度。

張廖萬堅表示，目前原住民族學校在師資培育上確實比較受限，教育部已透過專長課程及原住民族議題學分班，盡量培育具有相關專長的教師。他也說，要培育完全符合需求的族語教師，不是那麼容易，能說族語與能以族語進行教學是兩回事，未來將持續透過師資培育體系補足需求。

原民會副主委杜張梅莊說，今年國立大學已提供課程研發經費，可依未來原住民族學校實際需求發展課程，師資部分則規畫結合社區耆老。

蘇巧慧建議，應先增加實驗教育資源，提供更多師資培訓誘因，鼓勵年輕人學習族語、投入教學，也應吸引一般教師加入原住民族學校，補足師資需求。

立委蔡春綢則表示，目前原住民族民族學校的主管機關分工，似乎還未完全確定。杜張梅莊回應，師資部分由教育部負責，課程綱要及課程研發則由原民會處理。

原民會教文處長陳坤昇進一步說明，目前原住民族學校是依據教育部核定實驗教育、民間辦理實驗教育等相關規定，與地方政府合作推動。原民會委託財團法人原住民族文化事業基金會向地方政府提出申請，若地方政府有意願配合，再由地方政府指定合作學校，原民會協助接辦及推動民族學校設立。

陳坤昇提到，首所民族學校預計於今年8月22日在高雄市正式開學，目前設有國小及幼兒園，未來將銜接至國中、高中，朝一貫的生涯教育體系發展。將持續完善行政、管理及升學銜接制度，逐步建立完整的民族教育體系。